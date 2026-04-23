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台東推動職人誠信教育　三方攜手深化反賄反詐觀念

▲台東攜手東專、地檢署培育廉能人才。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東攜手東專、地檢署培育廉能人才。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化青年學子對職場誠信與專業倫理的認識，台東縣政府政風處22日攜手地政處、台東地政事務所，並結合台灣台東地方檢察署，於國立台東專科學校舉辦「心中有尺・廉潔大地」校園宣導活動，透過跨機關合作，將廉政觀念向下扎根，培育具備專業與誠信的未來職人。

縣府表示，地政與工程業務攸關民眾權益與城市發展，是公共建設的重要基礎。為強化廉能治理，縣府持續推動誠信教育向校園延伸，讓學生在專業養成階段即建立正確價值觀，將「誠信」內化為未來職場的重要準則。

本次活動結合理論與實務，安排學生參訪台東地政事務所及豐榮豐樂區段徵收開發工程，透過實地觀摩土地測量與工程運作流程，理解精準數據與公共服務背後的專業倫理，深化「土地有界、誠信無價」的法治觀念。

活動中，台灣台東地方檢察署主任檢察官柯博齡與學生進行面對面交流，針對工程領域常見舞弊風險及法律責任進行解析，並結合實務案例，引導學生建立風險辨識能力。因應年底選舉，亦同步宣導反賄選觀念，說明買票、走路工、餐會招待及散布不實訊息等違法態樣，呼籲學生共同守護選舉公平。

此外，政風處透過「廉政講堂」分享專業誠信案例，並邀請地政專業人員及土木技師擔任誠信導師，剖析職場面對人情壓力與不當請託的實際情境，讓學生理解現實挑戰與應對之道。

台東縣政府政風處強調，誠信是所有專業的核心基礎，期盼透過多元教學與實地體驗，讓廉潔與法治觀念深植學子心中，未來投入職場後，成為守護公共利益與城市發展的重要力量，共同打造透明、廉能的台東。

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