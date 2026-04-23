台東推動工地智慧管理　AI監測上線強化空污防制





▲台東推動營建工地智慧管理。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化營建工程空氣污染防制成效，台東縣環境保護局日前舉辦「115年度台東縣營建工程空污防制與科技化管理應用宣導說明會」，邀集縣內公共工程機關、營建業主、承包商及監造單位參與，聚焦法規重點、常見缺失及智慧監測技術應用，提升整體施工管理品質與環境保護效能。

縣府指出，台東推動各項建設，始終以「慢經濟」為核心理念，在發展與環境之間取得平衡。透過導入智慧管理機制與持續教育訓練，不僅提升公共工程品質，也確保空氣品質與生活環境不受影響，朝向永續宜居城市目標邁進。

環保局表示，營建工程施工期間易產生揚塵及粒狀污染物，施工單位應依規定落實防制作為，包括設置工地圍籬、物料覆蓋、裸露地表抑塵、施工動線鋪設及車輛清洗等措施。本次說明會除針對「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」進行解析，也透過實務案例說明常見違規態樣，協助業者強化法遵觀念。

在科技應用方面，縣府近年積極導入智慧柱揚塵監測系統、物聯網感測設備及自動灑水設施，並結合產學合作推動AI影像辨識技術。現階段已應用於工地出入口路面髒污判別，透過手機拍攝即可即時辨識污染風險，未來將逐步擴展至裸露地表及鷹架防塵網管理，提升自主巡檢效率與精準度。

環保局強調，營建空污防制不僅是法規要求，更是企業與城市共同承擔的環境責任。未來將持續透過宣導輔導與科技工具雙軌並行，協助業者建立自主管理機制，攜手守護台東清新空氣，實現建設發展與環境永續並進的目標。