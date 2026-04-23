桃園市第13處！大溪中庄休閒農業區獲正式劃定

▲桃園市第13個休區大溪中庄休閒農業區。（圖／農業局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪中庄休閒農業區歷經多年積極爭取，近日正式獲得農業部公告劃定，成為桃園市第13個休閒農業區。市府農業局長陳冠義23日表示，中庄休區總面積逾471公頃，擁有中庄調整池與大漢溪水域環境，結合「水」資源景觀與「綠」韭產業特色，具備良好交通條件並極具觀光發展潛力。

農業局長陳冠義說，近年休閒農業區審查標準日益嚴格，大溪中庄休區成功通過劃設實屬不易，同時也展現中庄在農業生產、景觀資源及休閒服務發展，已具備相當基礎。而大溪中庄休區是北台灣重要韭菜生產專區，每年九月韭菜季，已逐步發展為代表性季節景觀活動。

▲大溪中庄休閒農業區景緻。（圖／農業局提供）

而休區內建設包含有：「中庄調整池」、「中庄景觀土丘」、「大溪河濱公園」、「大嵙崁溪自然溼地」、「大嵙崁溪水與綠休閒園區」、「大嵙崁溪親水園區」、「悠活騎樂休閒園區」及「大漢溪跨河休憩路廊」等多項景觀與休憩設施，並發展咖啡簡餐、特色餐飲、體驗農園及友善餐桌等六級化產業，提升整體農遊服務。

桃園市已獲中央劃定13個休閒農業區，包含：大園區溪海休區、新屋區海洋客家休區；蘆竹區坑子溪、大古山休區；龍潭區大北坑、三坑水鄉休區、觀音區蓮花園休區；復興區台七桃花源休區、楊梅區楊梅休閒農業區。而大溪區則由「中庄、月眉、康莊、百吉」等休閒農業區組成四大特色農遊群落，展現桃園休閒農業多元化與品牌化的發展成果。