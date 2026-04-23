守護台灣之光　悅衡整合醫學啟動國手級尖端醫療贊助

▲悅衡整合醫學總院長王凱平（左）攜手思必瑞特生技，啟動「國手級尖端醫療贊助計畫」，由「即將成真火舞團」團長蔡宏毅（中）見証。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

國家隊醫師、長期深耕於運動醫學領域，照顧國家代表隊的疼痛整合治療專家王凱平，23日於悅衡整合醫學診所開幕活動表示，悅衡將攜手思必瑞特生技，啟動「國手級尖端醫療贊助計畫」，並由不久前於《法國達人秀》演出的「即將成真火舞團」團長蔡宏毅見証，共同守護台灣表演藝術家的國際競爭力。

國家隊級醫療技術導入 總價值逾50萬

王凱平醫師指出，該計畫以「國家隊級醫療團隊技術」為核心，結合思必瑞特生技研發的專利技術 PLTgel (血小板凍晶凝膠)。計畫內容包含為超過 20名台灣頂尖藝術表演者，提供每人2萬元的「高階物理治療額度」以及專業醫療支持，整體贊助總價值超過新台幣 50 萬元，期透過精準醫療，協助藝術家挑戰身體極限、在世界舞台發光。

▲悅衡整合醫學秉以感恩之心迎接開幕，啟動國手級尖端醫療贊助。（圖／記者楊淑媛攝）

世界紀錄劍舞家蔡宏毅康復見證 從肩傷斷裂到重返法國達人秀

計畫的最佳見證者，是今日現身開幕活動、曾在義大利刷新劍舞金氏世界紀錄的「笑炎舞者」蔡宏毅。蔡宏毅說，繼接連拿下法國達人秀亞軍、太陽馬戲團特別獎之後，2024年，他在義大利於一分鐘之內，同時旋轉三把劍達28圈，成功創下世界紀錄。但於此同時，肩關節也因長期高強度訓練，面臨嚴重傷病。

▲世界紀錄劍舞家蔡宏毅（左）從肩傷斷裂到重返法國達人秀。（圖／記者楊淑媛攝）

經超音波檢查，發現其三條旋轉肌袖肌腱複合性撕裂，棘上肌更是主要斷裂點，傷勢嚴重程度幾乎威脅其表演生涯。蔡宏毅哽咽道，對一名藝術表演者而言，一旦因傷病無法站上舞台，內心是無比的惶恐。當曾任亞奧運國家代表隊醫的悅衡整合醫學診所總院長、王凱平醫師告訴他：可透過疼痛整合治療助他再站上國際舞台，瞬間燃起期待與希望。

王凱平醫師指出：「對於極限表演者，治療目標不只是消炎止痛，更要重建身體『挑戰巔峰』的能力」；而尖端生技亦成為蔡宏毅復原關鍵。王凱平醫師採取了 PLT凍晶技術、多維度整合治療，讓蔡宏毅在2026年2月重返《法國達人秀》20週年紀念特輯，以巔峰狀態驚艷全場，獲得全體評審起立致敬。

▲悅衡整合醫學王凱平總院長長期深耕於運動醫學領域，照顧國家代表隊。（圖／記者楊淑媛攝）

蔡宏毅以自身康復的經驗，積極促成本次『國手級尖端醫療贊助計畫』，希望讓更多正受傷痛所苦的表演者能重獲新生。因此，悅衡秉以感恩之心，迎接開幕，將贊助規格升級為思必瑞特最新研發的『PLTgel 凍晶凝膠』。相較於傳統 PLT，PLTgel 具備更穩定的緩釋特性，能長效釋放生長因子，對於處理嚴重的肌腱斷裂更具優勢，持續深耕再生醫療，與全台灣的藝術家一同挑戰世界！