薩克斯風樂聲迎希望　草嶺國小教師宿舍興建工程動土

▲草嶺國小學生以薩克斯風演奏為動土典禮揭開序幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為改善偏鄉教師長期面臨的住宿困境，雲林縣政府投入4,746萬元，在草嶺生態地質國小推動教師宿舍興建工程，今（23）日舉行動土典禮。活動在全校僅16名學生的薩克斯風演奏中揭開序幕，樂聲迴盪山谷，伴隨祝禱儀式與動土鏟土，為這項承載教育希望的工程揭開序章，畫面溫馨動人。

雲林縣長張麗善表示，草嶺生態地質國小以其獨特的地質景觀與美感校園聞名，但受限於地理位置偏遠及交通因素，教師流動率與居住問題一直是發展偏鄉教育的挑戰。我們深知安居才能樂業，為了給予基層教師最實質的支持，縣府排除困難，自籌 4,746萬元辦理教師宿舍興建工程，經多次流標，今日終於順利動土，展現縣府翻轉偏鄉教育、深耕地方人才的堅定決心。

▲縣府與地方人士共同動土，象徵工程正式啟動。（圖／記者游瓊華翻攝）

山區道路蜿蜒，通勤耗時費力，過去不少教師需長途往返山下或另覓租屋，生活與教學品質皆受影響。此次動土的宿舍工程，預計工期330日，將於2027年3月完工啟用，未來將提供安全、現代化且機能完善的居住空間，讓教師能安心扎根校園。

張麗善指出，此次興建的教師宿舍，規劃設計將延續草嶺生態地質國小的美學風格，強調與自然環境和諧共存。未來完工後，將提供現代化、安全且功能完備的生活空間，讓老師可以安心的在此教學，不再舟車勞頓，也不用在山下租屋，徹底解決教師因山區居住不便而產生的困擾。

張麗善強調，我們不只要蓋一棟宿舍，更要為老師們打造一個溫暖的家，期待草嶺國小未來可以吸引老師願意走進來、留下來，甚至是搶著要來、須經抽籤決定的學校。當老師能無後顧之憂地生活，就能將更多精力投入在教學研發與對學生的關懷上，從而提升草嶺整體的教育品質，縮短城鄉差距。

草嶺國小校長林杰炘表示，草嶺國小教師宿舍規劃有15間教師宿舍，全校教職員19位，幾乎可以全部容納，讓同仁不需通勤奔波，工程預計330日，預計在明年3月完工。非常感謝縣府投入這筆經費，打造偏鄉學校的住宿資源，讓老師有個安心的家，也可間接提升教學的品質。

教育處長邱孝文表示，草嶺地區擁有世界級的生態資源，學校更是推動地質教育的重要基地。未來宿舍完工後，將吸引更多具備教學熱忱與專業的老師來到草嶺，讓孩子們在壯闊的山林中，也能享有與城市接軌的優質教育資源。縣府將持續監控工程，務求如期如質完工，讓這座承載著愛與希望的教師宿舍，成為草嶺最溫暖的教育里程碑。

▲山林中的校園迎來新建設，為孩子教育注入希望。（圖／記者游瓊華翻攝）