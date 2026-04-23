陸要求恢復兩岸航點　梁文傑：日韓線較有賺頭，尊重航空公司意願

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸日前喊話台灣恢復烏魯木齊、蘭州、哈爾濱等兩岸直航點，並稱目前的客座率已超過八成。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，陸方航空公司的客座率確實超過八成，但我方的只有六成多，目前也沒有打算增班，「大家都知道，現在國際旅遊，飛日韓線、歐美線，價格可以賣比較高，比較有賺頭。」

梁文傑23日在例行記者會上提到，對方所說的客座率超過八成，是大陸航空公司的統計，但我方航空公司的數字是六成多，現在的班次數只有65%左右，還有增班的空間，只是航空公司沒有打算增班。

梁文傑解釋，大家都知道，現在國際旅遊，飛日韓線、歐美線，價格可以賣比較高，比較有賺頭，所以對航空公司來說，到底有沒有興趣增班，要尊重航空公司的意願。

另外，商總理事長許舒博日前表示，恢復航點後，旅客從台灣飛過去還會飛回來。梁文傑說，這講得來來去去就是台灣旅客，但從航線長久經營的角度，也要有大陸旅客，不然就只是特定旅遊點的包機。

梁文傑指出，現在大陸所提出的烏魯木齊、蘭州、哈爾濱這些航點，基本上就是旅遊點，鎖定台灣旅客，回頭不會有新疆旅客、蘭州旅客，也不會有哈爾濱旅客。

梁文傑強調，光是為了旅遊點，要把台灣旅客載過去，那就讓市場機制去解決，「看我們的航空公司覺得有沒有賺頭，如果航空公司覺得有盈利的可能性，那就會來申請，我們再評估看看。如果航空公司覺得沒有盈利的可能性，我們也不會強迫航空公司去做。」