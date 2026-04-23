　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸要求恢復兩岸航點　梁文傑：日韓線較有賺頭，尊重航空公司意願

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸日前喊話台灣恢復烏魯木齊、蘭州、哈爾濱等兩岸直航點，並稱目前的客座率已超過八成。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，陸方航空公司的客座率確實超過八成，但我方的只有六成多，目前也沒有打算增班，「大家都知道，現在國際旅遊，飛日韓線、歐美線，價格可以賣比較高，比較有賺頭。」

梁文傑23日在例行記者會上提到，對方所說的客座率超過八成，是大陸航空公司的統計，但我方航空公司的數字是六成多，現在的班次數只有65%左右，還有增班的空間，只是航空公司沒有打算增班。

梁文傑解釋，大家都知道，現在國際旅遊，飛日韓線、歐美線，價格可以賣比較高，比較有賺頭，所以對航空公司來說，到底有沒有興趣增班，要尊重航空公司的意願。

另外，商總理事長許舒博日前表示，恢復航點後，旅客從台灣飛過去還會飛回來。梁文傑說，這講得來來去去就是台灣旅客，但從航線長久經營的角度，也要有大陸旅客，不然就只是特定旅遊點的包機。

梁文傑指出，現在大陸所提出的烏魯木齊、蘭州、哈爾濱這些航點，基本上就是旅遊點，鎖定台灣旅客，回頭不會有新疆旅客、蘭州旅客，也不會有哈爾濱旅客。

梁文傑強調，光是為了旅遊點，要把台灣旅客載過去，那就讓市場機制去解決，「看我們的航空公司覺得有沒有賺頭，如果航空公司覺得有盈利的可能性，那就會來申請，我們再評估看看。如果航空公司覺得沒有盈利的可能性，我們也不會強迫航空公司去做。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥
快訊／女學生遭隨機攻擊　　嫌犯抓到了
獨／丟丟妹被傳跟男友分手　本人回應了
炎亞綸罕見「發聲挺汪東城」
戰爭衝擊保險套喊漲！疾管署：庫存可撐半年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《折腰》CP遭傳「同居」！　劉宇寧「6字否認」與宋祖兒戀情

陸要求恢復兩岸航點　梁文傑：日韓線較有賺頭，尊重航空公司意願

國台辦樂見張凌赫來台　梁文傑提「粉底液將軍」爭議

鄭麗文批總統出訪受阻「重大挫敗」　陸委會：到底站在哪一邊？

52歲陸男「整日疑妻出軌」竟是患神經梅毒晚期　醫嘆：恐難恢復

陸男打110哭訴「太累撐不住想輕生」　接線員暖心對話6分鐘「接住了」

鏡片裝反了！14歲男度數「暴漲到900度」　媽媽崩潰：誰來賠

軍艦上無聊怎麼辦？　揭密大陸濰坊艦上消遣方式

陸男子當騎手拼命接單還百萬債務　「要錢不要命」平台強制下線240次

大陸海軍節開放參觀　台媒罕見深入軍艦內部

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

《折腰》CP遭傳「同居」！　劉宇寧「6字否認」與宋祖兒戀情

陸要求恢復兩岸航點　梁文傑：日韓線較有賺頭，尊重航空公司意願

國台辦樂見張凌赫來台　梁文傑提「粉底液將軍」爭議

鄭麗文批總統出訪受阻「重大挫敗」　陸委會：到底站在哪一邊？

52歲陸男「整日疑妻出軌」竟是患神經梅毒晚期　醫嘆：恐難恢復

陸男打110哭訴「太累撐不住想輕生」　接線員暖心對話6分鐘「接住了」

鏡片裝反了！14歲男度數「暴漲到900度」　媽媽崩潰：誰來賠

軍艦上無聊怎麼辦？　揭密大陸濰坊艦上消遣方式

陸男子當騎手拼命接單還百萬債務　「要錢不要命」平台強制下線240次

大陸海軍節開放參觀　台媒罕見深入軍艦內部

潘子易鐵人水陸兩項奪銅！三亞亞洲沙灘運動會中華隊首面獎牌出爐

《陽光女子》陷「中國台灣」矮化風波！　安心亞露面吐心聲：初衷是多一點愛

台灣之光！賴湘程隨隊德甲女排封王、歐洲雙冠第一人

快訊／台南隨機攻擊狼落網！女高中生遭勒脖拖行　警24小時內逮人

橘子岸到頂超級馬拉松　台日澳48位頂尖跑者挑戰山海圳賽道

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫大推：效果媲美控糖藥

近9千人參賽！Challenge Taiwan本週末登場　東警全面啟動交管

台東推動不動產廉政教育　稅地攜手強化反賄反詐

全國首創！　磺港溪「還地於河」再造工程完工

年紀大不能跳啦啦隊？　樂天筠熹罕見動怒：再吵就放狗咬人

【看我屁屁攻擊！】烏龜發現正面推不動棍子竟轉身改用屁股撞XD

大陸熱門新聞

陸女大生受邀參加潑水節疑「平行輸出」轉賣緬甸 家人付贖金救不回

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

川普指伊朗船有「中國禮物」　中方發聲

陸女因「空姐未說中文」失控吼叫…結局慘打臉

宏福苑居民回家了　長輩拄拐杖爬18樓

老闆罵「滾」後他不進公司！法院：不算曠職

大陸海軍節開放參觀　台媒罕見深入軍艦內部

挪千萬公款20歲女稱「1次抖內46萬無感」

鏡片裝反！14歲男度數暴漲到900度

媽媽袋子裡查出陸護照！他依親定居遭廢止

鄭麗文批總統出訪受阻　陸委會：到底站哪邊？

軍艦上無聊怎麼辦？　揭密大陸濰坊艦上消遣方式

苦撐7手足！陸20歲小伙賣肉養家人設翻轉

陸兒童「近視神藥」賣爆！ 醫師曾警示：只能延緩，不能逆轉近視

更多熱門

相關新聞

國台辦樂見張凌赫來台　梁文傑提「粉底液將軍」

國台辦樂見張凌赫來台　梁文傑提「粉底液將軍」

國民黨主席鄭麗文日前表示有年輕人認為兩岸關係太複雜，只要邀請陸劇《逐玉》的演員張凌赫來台灣就好了，獲國台辦回應「樂見」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，對岸宣傳部門對張凌赫有很多批評，像是「化妝液將軍」（應是「粉底液將軍」），建議中國官方自己先有一個定論，再來談談交流。

陸委會：惠台完就破壞總統出訪　北京善意是假

陸委會：惠台完就破壞總統出訪　北京善意是假

沈有忠：主權、自由不是交易事項

沈有忠：主權、自由不是交易事項

業者籲接受惠台　陸委會：沒主權，發展都是假

業者籲接受惠台　陸委會：沒主權，發展都是假

陸委會指惠台措施為統戰　綠黨團：過度政治條件是對兩岸經貿干擾

陸委會指惠台措施為統戰　綠黨團：過度政治條件是對兩岸經貿干擾

關鍵字：

陸委會梁文傑兩岸航點

讀者迴響

熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

台股創高又暴跌！網驚「原來是巴逆逆進場了」

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面