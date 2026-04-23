　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

啦啦隊女神短今曬深溝！不藏私曝不流汗秘訣　寵愛媽咪禮物公開

▲▼啦啦隊女神短今擔任內衣品牌一日店長。（圖／記者許宥孺攝）

▲啦啦隊女神短今擔任內衣品牌一日店長。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

啦啦隊女神短今今（23）日受品牌邀約，到高雄擔任內衣店擔任一日店長，她以一身純白甜美風亮相，大方露出傲人身材，讓大票粉絲驚艷不已。高雄天氣炎熱，短今也分享自己夏日不流汗秘訣，更透露已想好母親節禮物，也要讓媽媽涼快一下，好閨蜜Yuri則驚喜現身站台，短今趁勢以店長專業角度給予挑選內衣的建議。

國民內衣品牌攜手品牌好友、啦啦隊女神短今，今日於高雄展開一日店長體驗活動。短今以一身白色清新浪漫風格亮相，大方露出傲人上圍和大直長腿。短今說，她今天搭高鐵到高雄，感受到天氣相當炎熱，不過跳上計程車抵達門市卻都沒流汗，全要歸功穿著輕薄透氣的內在美。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼啦啦隊女神短今擔任內衣品牌一日店長。（圖／記者許宥孺攝）

▲短今依Yuri身形替她挑選內衣。（圖／記者許宥孺攝）

提到母親節送禮，短今也分享，媽媽開餐廳炒菜經常流汗，恰好可以趁過節送上內衣孝敬媽媽，讓媽媽在工作時也能體驗涼感。活動最後，最正啦啦隊女神Yuri驚喜現身為短今打氣，兩人開直播玩繪畫默契考驗，短今則展示挑選內衣的專業建議，Yuri喜提內衣帶回家。

▲台中以南民眾購買門票，可享樂園全日暢遊價499。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台中以南民眾購買鈴鹿賽道樂園門票，可享樂園全日暢遊價499。（圖／記者許宥孺翻攝）

SKM Park Outlets 高雄草衙：扣點抽富國島之旅

母親節是向媽媽表達心意的時刻。SKM Park Outlets 高雄草衙館內集結時尚服飾與精品配件，滿足不同風格媽媽的穿搭需求 。即日起至5月31日，會員扣20點skm points即可參加「奢華富國島之旅」抽獎 。此外，鈴鹿賽道樂園也推出連假優惠，台中以南民眾平日下午5點前購票享暢遊價499元，並加碼贈送滾吧及雷射戰場優惠券，讓全家能在節日期間共享歡樂時光 。

▲大創百貨全新門市插旗高雄大立百貨。（圖／記者許宥孺攝）

▲大創百貨全新門市插旗高雄大立百貨。（圖／記者許宥孺攝）

大立百貨頂樓遊樂園打造溫馨母親節派對

平價選物品牌大創百貨今日進駐高雄大立百貨，商品涵蓋生活雜貨、收納用品及偶像應援小物等，貼近年輕族群與社群世代的消費趨勢，包括受追星族洗案的站立式相簿、曬娃包、手帳貼紙，即日起至26日，開幕首四日消費滿300元贈送高雄必備的折疊扇。

▲大立百貨空中樂園。（圖／記者許宥孺攝）

▲大立百貨空中樂園改裝開幕。（圖／記者許宥孺攝）

高雄人的童年一定有大立百貨空中樂園的記憶，近日空中樂園改裝開幕，引進餐酒、美式炸雞品牌，不僅親子族能放電玩遊樂設施，年輕族群晚上也能在頂樓小酌聊天、看夜景，氛圍感拉滿。業者於母親節週末（5月9、10日）期間安排現場音樂演出，當日消費不限金額還送康乃馨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥
快訊／女學生遭隨機攻擊　　嫌犯抓到了
獨／丟丟妹被傳跟男友分手　本人回應了
炎亞綸罕見「發聲挺汪東城」
戰爭衝擊保險套喊漲！疾管署：庫存可撐半年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

市場、夜市「私密1物誰敢買？」大票人推爆好穿　攤商6年買2棟房

啦啦隊女神短今曬深溝！不藏私曝不流汗秘訣　寵愛媽咪禮物公開

惟覺老和尚圓寂10周年　中台世博館推仰懷宗範特展暨講座

拚2千萬名觀光客來台　賴正鎰再掌全國觀光旅館公會理事長

「不懷孕能住月子中心嗎？」過來人點頭　網反推住飯店：更爽

「飯店水龍頭一開就能喝？」日本人也不敢　一票苦主：拉了3天

遠離手搖飲陷阱！全糖珍奶等同吞下15顆方糖　醫曝健康飲3大招

入夜中部以北雨最大　明天轉涼全台濕答答

訪蘋果麵包創始店　2歲前住台中！太空人林琪兒：吃了才頭好壯壯

台鐵周末軌道切換「桃園=中壢慢行至6/7」　列車延誤3~5分鐘

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

市場、夜市「私密1物誰敢買？」大票人推爆好穿　攤商6年買2棟房

啦啦隊女神短今曬深溝！不藏私曝不流汗秘訣　寵愛媽咪禮物公開

惟覺老和尚圓寂10周年　中台世博館推仰懷宗範特展暨講座

拚2千萬名觀光客來台　賴正鎰再掌全國觀光旅館公會理事長

「不懷孕能住月子中心嗎？」過來人點頭　網反推住飯店：更爽

「飯店水龍頭一開就能喝？」日本人也不敢　一票苦主：拉了3天

遠離手搖飲陷阱！全糖珍奶等同吞下15顆方糖　醫曝健康飲3大招

入夜中部以北雨最大　明天轉涼全台濕答答

訪蘋果麵包創始店　2歲前住台中！太空人林琪兒：吃了才頭好壯壯

台鐵周末軌道切換「桃園=中壢慢行至6/7」　列車延誤3~5分鐘

潘子易鐵人水陸兩項奪銅！三亞亞洲沙灘運動會中華隊首面獎牌出爐

《陽光女子》陷「中國台灣」矮化風波！　安心亞露面吐心聲：初衷是多一點愛

台灣之光！賴湘程隨隊德甲女排封王、歐洲雙冠第一人

快訊／台南隨機攻擊狼落網！女高中生遭勒脖拖行　警24小時內逮人

橘子岸到頂超級馬拉松　台日澳48位頂尖跑者挑戰山海圳賽道

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫大推：效果媲美控糖藥

近9千人參賽！Challenge Taiwan本週末登場　東警全面啟動交管

台東推動不動產廉政教育　稅地攜手強化反賄反詐

全國首創！　磺港溪「還地於河」再造工程完工

年紀大不能跳啦啦隊？　樂天筠熹罕見動怒：再吵就放狗咬人

【路上奇景出現】前面機車空著　騎士本人竟在旁邊乘涼！

生活熱門新聞

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

台股「半小時慘翻車」　一票上班族：太恐怖了

水果攤老闆一句「很多人不敢吃」全送她！ 大票推爆

日本人來台4年　逛賣場見「大腸束」驚呼回不去了

入夜中部以北雨最大　明天轉涼全台濕答答

高鐵員工涉「新左營站小便斗裝針孔」　恐上千人遭偷拍

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

NONO喊「沒射精不算」！荒唐發言一次看

骰子不念「ㄕㄞˇ」 國小課本注音曝！家長傻眼

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

更多熱門

相關新聞

砸大錢卻遇「裝潢蟑螂」　建商靠規模經濟壓低裝修成本

砸大錢卻遇「裝潢蟑螂」　建商靠規模經濟壓低裝修成本

房價已經夠高，沒想到交屋後還碰上真正的惡夢。民眾砸下大筆裝潢預算，卻遇上「裝潢蟑螂」捲款、爛尾、搞失聯，房子開始裝潢卻住不進去。對此，有建商乾脆自己開裝潢設計公司，從買房、設計、施工一路包到入住，瞄準的就是購屋族怕踩雷的痛點。

「綠友友」張博洋拚連任　老對手全殺回來

「綠友友」張博洋拚連任　老對手全殺回來

豐原太平洋百貨母親節最暖心30%回饋

豐原太平洋百貨母親節最暖心30%回饋

即／高雄男跌排水溝　被救起已死亡

即／高雄男跌排水溝　被救起已死亡

獨／36歲台男泰國失聯　驚恐控訴險遭活摘器官

獨／36歲台男泰國失聯　驚恐控訴險遭活摘器官

關鍵字：

短今母親節高雄大立百貨SKM Park Outlets

讀者迴響

熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

台股創高又暴跌！網驚「原來是巴逆逆進場了」

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面