啦啦隊女神短今曬深溝！不藏私曝不流汗秘訣　寵愛媽咪禮物公開

▲啦啦隊女神短今擔任內衣品牌一日店長。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

啦啦隊女神短今今（23）日受品牌邀約，到高雄擔任內衣店擔任一日店長，她以一身純白甜美風亮相，大方露出傲人身材，讓大票粉絲驚艷不已。高雄天氣炎熱，短今也分享自己夏日不流汗秘訣，更透露已想好母親節禮物，也要讓媽媽涼快一下，好閨蜜Yuri則驚喜現身站台，短今趁勢以店長專業角度給予挑選內衣的建議。

國民內衣品牌攜手品牌好友、啦啦隊女神短今，今日於高雄展開一日店長體驗活動。短今以一身白色清新浪漫風格亮相，大方露出傲人上圍和大直長腿。短今說，她今天搭高鐵到高雄，感受到天氣相當炎熱，不過跳上計程車抵達門市卻都沒流汗，全要歸功穿著輕薄透氣的內在美。

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▲短今依Yuri身形替她挑選內衣。（圖／記者許宥孺攝）



提到母親節送禮，短今也分享，媽媽開餐廳炒菜經常流汗，恰好可以趁過節送上內衣孝敬媽媽，讓媽媽在工作時也能體驗涼感。活動最後，最正啦啦隊女神Yuri驚喜現身為短今打氣，兩人開直播玩繪畫默契考驗，短今則展示挑選內衣的專業建議，Yuri喜提內衣帶回家。

▲台中以南民眾購買鈴鹿賽道樂園門票，可享樂園全日暢遊價499。（圖／記者許宥孺翻攝）



SKM Park Outlets 高雄草衙：扣點抽富國島之旅

母親節是向媽媽表達心意的時刻。SKM Park Outlets 高雄草衙館內集結時尚服飾與精品配件，滿足不同風格媽媽的穿搭需求 。即日起至5月31日，會員扣20點skm points即可參加「奢華富國島之旅」抽獎 。此外，鈴鹿賽道樂園也推出連假優惠，台中以南民眾平日下午5點前購票享暢遊價499元，並加碼贈送滾吧及雷射戰場優惠券，讓全家能在節日期間共享歡樂時光 。

▲大創百貨全新門市插旗高雄大立百貨。（圖／記者許宥孺攝）



大立百貨頂樓遊樂園打造溫馨母親節派對

平價選物品牌大創百貨今日進駐高雄大立百貨，商品涵蓋生活雜貨、收納用品及偶像應援小物等，貼近年輕族群與社群世代的消費趨勢，包括受追星族洗案的站立式相簿、曬娃包、手帳貼紙，即日起至26日，開幕首四日消費滿300元贈送高雄必備的折疊扇。

▲大立百貨空中樂園改裝開幕。（圖／記者許宥孺攝）



高雄人的童年一定有大立百貨空中樂園的記憶，近日空中樂園改裝開幕，引進餐酒、美式炸雞品牌，不僅親子族能放電玩遊樂設施，年輕族群晚上也能在頂樓小酌聊天、看夜景，氛圍感拉滿。業者於母親節週末（5月9、10日）期間安排現場音樂演出，當日消費不限金額還送康乃馨。