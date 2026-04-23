洗髮精藏依托咪酯煙油！台馬聯手破運毒集團　5波行動逮11人

▲台馬警方破獲以洗髮精包裝填充喪屍煙油走私毒品案件。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局與馬來西亞皇家肅毒局合作偵辦跨國毒品案件，查出一個由台籍張姓男子主導的製毒與運毒集團，將毒品液體藏匿於洗髮精、沐浴乳等日用品容器中，透過多國轉運方式輸往台灣。專案歷經五波跨境查緝行動，共查獲11名犯嫌，包含在馬來西亞落網的製毒成員及在台負責運輸與分裝販售的成員，並查扣依托咪酯6.1公斤及大量毒品與設備。檢方已依運輸及製造毒品等罪嫌提起公訴。



刑事局透過長期與馬來西亞執法單位情資交換，分析比對後鎖定該跨國製毒網絡。該集團自第三地輸入化學原料與製毒設備，在馬來西亞境內設立製毒工廠，製成毒品後，以日用品容器掩護，透過跨境物流與轉運管道進行走私。刑事局掌握相關犯罪模式後，整合新北市警局永和分局、雲林縣警局刑大及台北市警局刑大成立專案小組，並報請台灣桃園地方檢察署檢察官周欣儒指揮偵辦。





在跨境合作部分，台方先行鎖定運毒成員黃姓男子身分，通報馬來西亞警方展開跟監。馬來西亞皇家肅毒局於2025年5月28日及6月25日發動兩波行動，查獲2處製毒工廠，逮捕台籍犯嫌5人及外籍犯嫌2人，並查扣含甲基安非他命、芬太尼成分的毒品液體共228公斤，以及古柯鹼、大麻、毒品煙彈與完整製毒設備。



專案小組後續追查發現，該集團在境外製毒據點遭破獲後，改由台籍簡姓男子主導運毒體系，透過第三國中轉將毒品輸入台灣。警方經長期蒐證，鎖定黃、林、郭、施等運毒成員，並查明毒品入境後由雲林地區范姓藥頭負責分裝製成「喪屍煙彈」並販售。







刑事局與海關在去年7月24日、10月10日及12月22日執行三波邊境攔截行動，查獲多起以洗髮精與沐浴乳容器夾藏的依托咪酯毒品，並陸續拘提簡、黃、范、林、郭、施等6人到案，查扣依托咪酯共6罐（6.165公斤）及手機等證物，進一步瓦解國內販售網絡。



警方表示，本案橫跨台灣與馬來西亞，歷經五波查緝行動共查獲11名犯嫌，其中在台落網6人中，簡、黃姓主嫌等5人遭桃園地檢署檢察官聲押獲准，並依運輸第二級毒品罪提起公訴，范姓被告另依製造、販賣毒品罪移送雲林地檢署偵辦並提起公訴。







刑事局指出，依托咪酯毒品對社會治安及國人健康具有高度風險，相關案件仍在司法審理程序中。警方表示，將持續結合關務署等機關強化邊境查緝，並透過國際合作機制追查毒品來源與流向。

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