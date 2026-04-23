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父病辭職陷低谷　36歲的她靠再就業翻轉人生

▲賴彩葳重拾畫筆，在工廠中專注繪圖工作。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲賴彩葳重拾畫筆，在工廠中專注繪圖工作。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

從廟宇屋簷下的一筆一色，到職場與家庭之間的反覆拉扯，今年36歲的賴彩葳，人生軌跡如同一幅層層疊加的畫作，在低谷與轉折之間，重新找回屬於自己的色彩。其實，許多婦女在離開職場一段時間後，最困難的往往不是能力不足，而是對重新開始的猶豫與不安。

賴彩葳自小在父親彩繪廟宇的身影中成長，耳濡目染下對藝術產生濃厚情感，也順利考入應用美術相關科系，原以為能沿著興趣走出一條創作之路，卻在畢業後面臨現實壓力，被迫進入與專長無關的行政職場。日復一日的文書工作，讓她逐漸遠離畫筆，也讓原本鮮明的夢想，悄然褪色。

人生的轉折點出現在家庭變故。父親罹患口腔癌後，賴彩葳毅然辭去工作，全心投入照護，自2021年中離開職場，生活重心轉向病榻旁的陪伴。長時間的空白期，不僅讓經濟壓力浮現，也讓她對未來感到徬徨與不安。

直到去年，她鼓起勇氣走進虎尾就業中心尋求協助，成為「婦女再就業計畫」的一員。在就業服務員張秀美的評估與陪伴下，她成功媒合進入三葉棉織廠擔任繪圖人員。再次拿起畫筆的那一刻，她形容，彷彿找回久違的自己，也讓生活逐漸重拾信心與節奏。

工作場域不再只是生計來源，更成為重新生長的土壤。她坦言，這份工作或許不是最終夢想，但雇主給予的空間與肯定，讓她得以持續精進，也讓藝術再次融入日常。如今的她，除了在毛巾工廠負責設計繪圖，亦踏入古物修復領域，讓興趣與現實逐步交會，走出一條兼容並蓄的人生道路。

虎尾就業中心指出，近年來，類似賴彩葳的案例逐漸增加，成為一股女性重返職場的溫馨風潮。勞動部推動的再就業政策，也持續調整方向，擴大支持對象。現行「婦女再就業計畫」已放寬條件，只要離開職場滿180天以上的女性即可申請，不再侷限於家庭照顧因素，讓更多在人生不同階段暫停腳步的女性，有機會再次出發。

此外，再就業獎勵機制亦同步優化，由過去須連續就業滿90天才可領取3萬元，改為每滿30天即可申請1萬元，最高可領6萬元。制度上的彈性調整，讓重返職場初期的適應壓力得以減輕，也為婦女提供更即時的支持。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，這次婦女再就業計畫的放寬，不僅是制度上的調整，更是一種對婦女重返職場勇氣的支持。他指出，像賴彩葳一樣重新找回自信的案例，在第一線服務中並不少見，只要善用政府提供的資源與專業陪伴，婦女不僅能穩定就業，也有機會逐步朝自己的理想前進，為人生開啟新的可能。

在感恩與堅持交織下，賴彩葳的故事不僅是一段個人的重生歷程，也映照出當前社會中女性再出發的趨勢與風潮。從家庭到職場，她用行動證明，人生的暫停，不代表結束，而是另一段成長的起點。

▲賴彩葳重拾畫筆，在工廠中專注繪圖工作。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲婦女再就業計畫協助離開職場女性重返工作崗位。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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