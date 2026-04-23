鄭麗文認與谷立言會面談軍購　「發價書一到馬上處理不延宕」

▲國民黨主席鄭麗文昨於中央黨部會見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）。（圖／AIT臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文預計6月訪問美國，而在訪美前夕，傳出藍白有願意將政院版的1.25兆特別預算額度調整到8000億多元，美國在台協會（AIT）處長谷立言昨日也拜會鄭麗文，引發外界關切是否有談及軍購案。鄭麗文今（23日）接受中視《新庶民大頭家》專訪坦言，「當然有談到軍購」，兩人談話非常「坦誠」；她還說，國民黨對軍購的態度是正向的，針對具體的數字，發價書一到馬上處理，不會有任何的延宕。

面對主持人詢問，昨天與谷立言的會面有聊到1.25兆軍購的內容嗎？鄭麗文回應，「當然！我們是有談到」，但還是要遵守外交禮節，不會對外透露和轉述，只能說雙方談話是非常順利、坦誠的，美方好奇的問題，國民黨都完整的做了溝通和交流，總之有關軍購的部分，國防部這兩天也在立法院開了秘密會議，是不是美國第二波的軍購，國民黨也沒辦法得到具體的答案。

不過，鄭麗文也強調，對美軍購行之有年，國民黨長期的態度都是正向的，具體的數字，發價書一到馬上處理，不會有任何的延宕，這是最負責任又不會危及台灣國家安全和影響與美國的關係的方式，就是美國官方正式通過的（發價書），國會就會正式處理。

鄭麗文又說，但商購自己也不是很懂，商購到底是跟美國商購還是跟哪個國家商購，過去跟法國商購也出現問題，真的滿頭問號，商購的部分政府還是沒有具體清楚的答案，「我們不是反對商購，是不可以不知道是什麼商購！」

主持人詢問，有確保美國清楚知道國民黨的態度？鄭麗文重申，裝睡的人是不會醒的，有人長期抹黑、帶風向在台灣都是司空見慣，自己一而再、再而三強調，國民黨是長期力挺國軍的政黨，這一點不會改變。鄭麗文說，但在軍購和商購的過程中，出現很多讓大家無法接受的瑕疵甚至是弊案，國民黨要看緊荷包全面避免，因為台灣內部的政治問題所產生的疑慮，外國人不一定搞得清楚，但國民黨要讓他們知道民進黨的惡質，為了保護台灣，國民黨能做的就是如此，執政黨對外畫大餅、開支票再甩鍋給在野黨，兩面手法極其惡毒，而國民黨會保護好台灣，不會犧牲掉台灣的國家安全，也不會犧牲國軍的尊嚴。

