　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文認與谷立言會面談軍購　「發價書一到馬上處理不延宕」

▲國民黨主席鄭麗文今於中央黨部會見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）。（圖／AIT臉書）

▲國民黨主席鄭麗文昨於中央黨部會見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）。（圖／AIT臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文預計6月訪問美國，而在訪美前夕，傳出藍白有願意將政院版的1.25兆特別預算額度調整到8000億多元，美國在台協會（AIT）處長谷立言昨日也拜會鄭麗文，引發外界關切是否有談及軍購案。鄭麗文今（23日）接受中視《新庶民大頭家》專訪坦言，「當然有談到軍購」，兩人談話非常「坦誠」；她還說，國民黨對軍購的態度是正向的，針對具體的數字，發價書一到馬上處理，不會有任何的延宕。

面對主持人詢問，昨天與谷立言的會面有聊到1.25兆軍購的內容嗎？鄭麗文回應，「當然！我們是有談到」，但還是要遵守外交禮節，不會對外透露和轉述，只能說雙方談話是非常順利、坦誠的，美方好奇的問題，國民黨都完整的做了溝通和交流，總之有關軍購的部分，國防部這兩天也在立法院開了秘密會議，是不是美國第二波的軍購，國民黨也沒辦法得到具體的答案。

不過，鄭麗文也強調，對美軍購行之有年，國民黨長期的態度都是正向的，具體的數字，發價書一到馬上處理，不會有任何的延宕，這是最負責任又不會危及台灣國家安全和影響與美國的關係的方式，就是美國官方正式通過的（發價書），國會就會正式處理。

鄭麗文又說，但商購自己也不是很懂，商購到底是跟美國商購還是跟哪個國家商購，過去跟法國商購也出現問題，真的滿頭問號，商購的部分政府還是沒有具體清楚的答案，「我們不是反對商購，是不可以不知道是什麼商購！」

主持人詢問，有確保美國清楚知道國民黨的態度？鄭麗文重申，裝睡的人是不會醒的，有人長期抹黑、帶風向在台灣都是司空見慣，自己一而再、再而三強調，國民黨是長期力挺國軍的政黨，這一點不會改變。鄭麗文說，但在軍購和商購的過程中，出現很多讓大家無法接受的瑕疵甚至是弊案，國民黨要看緊荷包全面避免，因為台灣內部的政治問題所產生的疑慮，外國人不一定搞得清楚，但國民黨要讓他們知道民進黨的惡質，為了保護台灣，國民黨能做的就是如此，執政黨對外畫大餅、開支票再甩鍋給在野黨，兩面手法極其惡毒，而國民黨會保護好台灣，不會犧牲掉台灣的國家安全，也不會犧牲國軍的尊嚴。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股14檔「抓去關」新名單
存款200萬「卻0張股票」　OL急問：現場進場是大韭菜？
想學伊朗！印尼提議馬六甲海峽收費　星馬反對
36歲女警產後大出血亡！嬰缺氧腦受損　診所遺憾發聲
快訊／台股活水！主動式ETF規定大鬆綁
追白沙屯媽祖！走一半突倒地…51歲香燈腳「搶救8天亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文認與谷立言會面談軍購　「發價書一到馬上處理不延宕」

徐瑞希提告確認黨員資格勝訴　民眾黨：難以理解、將研議提起上訴

出訪受阻！賴清德要朝野認清中國　鄭麗文：破口大罵有失風度

立院初審選罷法修正案！「受緩刑宣告者」可參選　詐欺犯不得參選

蕭景田喊「聽父母話」棄選彰化縣長　謝衣鳯強硬回擊：我是新女性

立院研究大樓跳電暗摸摸！助理「被迫數位遊牧」　也有人原地下班

蘇巧慧團隊以AI製作青年政見動畫　「四大支持」照顧新北青年

忘了求真民調的「假老二」？　國民黨引述數據稱鄭習會獲肯定

中國逼友邦「不給飛」賴清德訪非生變　AIT谷立言：威脅國際和平

荷蘭躍升台灣歐盟最大貿易夥伴　駐台代表：深化AI與半導體合作

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

鄭麗文認與谷立言會面談軍購　「發價書一到馬上處理不延宕」

徐瑞希提告確認黨員資格勝訴　民眾黨：難以理解、將研議提起上訴

出訪受阻！賴清德要朝野認清中國　鄭麗文：破口大罵有失風度

立院初審選罷法修正案！「受緩刑宣告者」可參選　詐欺犯不得參選

蕭景田喊「聽父母話」棄選彰化縣長　謝衣鳯強硬回擊：我是新女性

立院研究大樓跳電暗摸摸！助理「被迫數位遊牧」　也有人原地下班

蘇巧慧團隊以AI製作青年政見動畫　「四大支持」照顧新北青年

忘了求真民調的「假老二」？　國民黨引述數據稱鄭習會獲肯定

中國逼友邦「不給飛」賴清德訪非生變　AIT谷立言：威脅國際和平

荷蘭躍升台灣歐盟最大貿易夥伴　駐台代表：深化AI與半導體合作

115年勞動節連假期間　車輛定期檢驗暫停服務

美國將限制與南韓共享「北韓機密」　統一部長洩密惹禍

酒駕代價慘！李育朋不只丟飯碗恐要吐逾500萬　簽約金須加倍退還

第2家松屋x松乃家複合店落腳芝山　4/27改裝「5月下旬重新開幕」

達美全新「套房式商務艙」亮相！最快明年搭得到　還有自助點心吧

台股14檔「抓去關」新名單　散熱飆股健策、記憶體宇瞻入列

台東最美星空邁入第9年　8場音樂會+遍地星光計畫登場

張凌赫回來了！190cm「從背後環抱」王楚然　350部最新陸劇來襲

保險套恐漲！疾管署曝國內庫存可撐半年　新貨恐延後到貨

砸大錢卻遇「裝潢蟑螂」　建商靠規模經濟壓低裝修成本

【狗不理番茄】弟偷餵小番茄遭拒　狗狗緊閉嘴巴無奈拒吃

政治熱門新聞

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

體恤小黃！中東戰事衝擊油價　行政院推計程車補貼每輛6000元

吳宗憲喜迎千金報喜　PO照喊「前世情人報到」藍委齊祝賀

首見！「雨刷」財產申報載明陸配妻子已跑路　名下多項名錶、珠寶

高德地圖藏隱憂？　王義川揭高雄測試結果：資安沒疑慮但還是別下載

台聯還在拚！黨主席確定連任　提名2戰將投入2026選戰

快訊／陳歐珀涉貪遭重判「火速退黨」　民進黨廉政會祭最重除名處分

開第一槍！江和樹表態挺盧秀燕選總統　「現在就是最好時間點」

高德地圖行動軌跡會回傳中國伺服器　資安署呼籲：在台灣不要用

震民調／不是盧秀燕！2028藍白合呼聲最高是他　韓國瑜也殺進榜單

里長競選形象照「露腹肌」爆紅！全場大歪樓

陸嗆不存在「中華民國總統」！鄭麗文喊和陸能興台　民進黨回應了

禁用高德地圖？謝寒冰：僅一招可解

網友連問「可以幫柯文哲辯護嗎？」　陳水扁親回：律師執照被吊銷了

更多熱門

相關新聞

賴要朝野認清中國　鄭麗文：破口大罵有失風度

賴要朝野認清中國　鄭麗文：破口大罵有失風度

賴清德總統原訂昨日出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，但因中國干預而被迫暫緩。國民黨主席鄭麗文於昨日中常會上賴清德自我檢討，因為世界都是奉行一中政策，今（23日）接受專訪時續批，破口大罵有失風度，還不如好好冷靜面對，國安團隊真的要檢討，「民進黨執政十年斷交多少國家？節節敗退！連總統都無法踏出國門！」賴說要認清中國，那就是要務實的處理兩岸關係、締造和平。

鄭麗文批總統出訪受阻　陸委會：到底站哪邊？

鄭麗文批總統出訪受阻　陸委會：到底站哪邊？

蕭景田喊「聽父母話」棄選　謝衣鳯回擊：我是新女性

蕭景田喊「聽父母話」棄選　謝衣鳯回擊：我是新女性

引述「求真民調」　國民黨稱鄭習會獲肯定

引述「求真民調」　國民黨稱鄭習會獲肯定

賴清德訪非生變　AIT谷立言：威脅國際和平

賴清德訪非生變　AIT谷立言：威脅國際和平

關鍵字：

國民黨軍購鄭麗文谷立言美國國防民進黨賴清德

讀者迴響

熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股創高又暴跌！網驚「原來是巴逆逆進場了」

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面