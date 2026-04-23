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惟覺老和尚圓寂10周年　中台世博館推仰懷宗範特展暨講座

▲惟覺安公老和尚圓寂十周年紀念展本月開展。（圖／中台世界博物館提供，下同）

▲惟覺安公老和尚圓寂十周年紀念展本月開展。（圖／中台世界博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年適逢中台禪寺開山祖師惟覺安公老和尚圓寂十週年，中台世界博物館木雕分館特別舉辦「仰懷宗範──開山祖師圓寂十週年紀念特展」，已於本月開展，並於本周末起陸續推出五場橫跨學術、藝術、科學、教育與生活的「參學地圖」系列活動，邀請民眾在變動的當代重新校準「心靈座標」。

館方表示，本次展覽以三大單元、十個主題呈現惟覺老和尚的行履歲月與弘法歷程；其中「宗承臨濟」透過文獻史料與鮮少公開的舊照片，回顧法師在動盪年代中潛心閉關參禪，進而走向說法度化的契機，展廳裡以多媒體搭配空間裝置，模擬閉關修行時茅棚內的晝與夜，並將其當年用功的經籍與撰寫的文章電子化，觀眾現場可透過互動裝置翻閱、體驗；「開山中台」展區則展出中台山創建時期的點滴，從民國七○年代轟動一時的十期禪七，到老和尚如何帶領弟子成就海納十方的道場。

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▲惟覺安公老和尚圓寂十周年紀念展本月開展，「仰懷宗範」特展系列活動周末起跑。（圖／中台世界博物館提供）

▲惟覺安公老和尚圓寂十周年紀念展本月開展，「仰懷宗範」特展系列活動周末起跑。（圖／中台世界博物館提供）

▲惟覺安公老和尚圓寂十周年紀念展本月開展，「仰懷宗範」特展系列活動周末起跑。（圖／中台世界博物館提供）

另「覺者宗範」展廳以中台四箴行、佛法五化為主軸，搭配現場弧形環繞影片，觀眾得以一窺老和尚弘法、賑濟、文化交流、接引十方、創設學校等檔案影像或文件實物，並藉由點選互動平板中的老和尚開示影片、禪宗公案小故事、開光灑淨說明、有趣的「不神祕禪修班」介紹，探尋關於禪宗、禪修、老和尚說法的文獻記載。

▲惟覺安公老和尚圓寂十周年紀念展本月開展，「仰懷宗範」特展系列活動周末起跑。（圖／中台世界博物館提供）

▲惟覺安公老和尚圓寂十周年紀念展本月開展，「仰懷宗範」特展系列活動周末起跑。（圖／中台世界博物館提供）

館方表示，老和尚深知要在資訊紛雜的現代社會傳揚佛法、禪法，需要跳脫場域的藩籬，走入博物館、學校，最終回歸到每個人的呼吸與生活之中，讓心靈智慧不只存於經藏，而是轉化為解決生命困惑的實質力量，因此配合特展並依循惟覺老和尚的「佛法五化」（佛法學術化、佛法科學化、佛法藝術化、佛法教育化與佛法生活化）理念，推出「參學地圖」系列活動五場講座，辦理時間如下：

學術化─「藏經版本與古代譯經制度」講座4月25日 (六)，藝術化─「靜心禪繞畫」體驗5月16日 (六)，科學化─「AI 的起點與終點」講座6月20日 (六)，生活化─「禪心市集」手作體驗7月4日 (六)，教育化─「觀心臉譜」導覽與實作8月8日 (六)，更多資訊請見中台世界博物館官網。

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