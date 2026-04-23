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台東最美星空邁入第9年　8場音樂會+遍地星光計畫登場

▲台東最美星空升級打造永續品牌。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東最美星空升級打造永續品牌。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府推動的永續品牌活動「台東最美星空」正式啟動，縣長饒慶鈴23日公布今年系列活動內容，宣布將於6月至8月舉辦8場星空音樂會，串聯山線、海線及離島地區，並首度推出「遍地星光計畫」，結合旅宿、導覽與在地產業，全面擴大品牌影響力。

饒慶鈴表示，「台東最美星空」邁入第9年，今年除邀請多位金曲歌手與實力音樂人參與演出，也進一步整合地方資源，預計推出超過50場星空旅宿音樂會，讓遊客在不同場域皆能體驗台東夜空魅力，同時帶動觀光與在地產業發展。

縣府指出，今年8場星空音樂會將分別於東河、卑南、關山、大武、成功及綠島等地舉行，蘭嶼與長濱則規劃星空音樂體驗活動，演出卡司包含洪佩瑜、孫淑媚、陳建年等金曲得主，陪伴民眾展開橫跨山海離島的星空旅程。

在活動內容上，觀光處說明，今年首度導入「共創星空」互動機制，民眾可透過數位方式繪製星星，活動結束後將彙整生成專屬星空海報，讓參與者從觀賞者轉為創作者，留下獨一無二的共同記憶。

此外，今年也推出「星兒點亮計畫」，結合公益參與，邀請星兒（自閉症孩子）參與創作，並將其作品延伸為活動主視覺與紀念商品，於現場進行公益販售，讓民眾透過行動支持社會共融與永續理念。

在產業串聯方面，縣府首度啟動「遍地星光計畫」，透過旅宿業者與藝文團體合作，建立可複製的星空導覽與音樂活動模式，並結合小農推出特色農產，如規劃星空鳳梨釋迦禮盒等，將低光害環境與在地產業連結，形塑觀光與產業共好的發展模式。

饒慶鈴強調，「台東最美星空」已從單一活動轉型為整合觀光、文化與產業的行動平台，今年透過音樂會、人才培育、公益參與與產業合作多軌並進，期盼讓民眾來到台東，不僅能仰望星空，更能深入感受土地文化與人文溫度。

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