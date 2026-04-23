台東地檢署反賄選再出擊　結合空中宣導強化識詐意識

▲台東檢察長籲守護乾淨選風與財產安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化反賄選與防詐騙觀念，台東縣政府政風處22日上午9時，邀請台東地方檢察署檢察官長蕭方舟，前往警察廣播電台台東分台接受專訪，透過空中宣導向民眾傳遞「反賄、打詐、護民主」的重要訊息。

隨著115年底地方公職人員選舉逐漸升溫，蕭方舟於節目中指出，選舉結果攸關地方發展與民眾生活，賄選行為將嚴重破壞民主制度根基，呼籲民眾面對不法誘惑應堅決拒絕，勇敢說「不」，共同守護選舉公平性。

他強調，目前「檢、警、調、廉、移」已全面動員，針對金錢、暴力及境外勢力介入選舉等情形，均採取嚴密查察機制，防範不法影響選舉結果。同時，也透過案例說明常見妨害選舉態樣，包括買票、賣票、走路工、餐會招待、旅遊補助、散布不實訊息及幽靈人口等，提醒民眾提高警覺。

在防詐議題方面，蕭方舟指出，隨著網路與社群平台普及，詐騙手法層出不窮，常見如假投資、假網購、假交友、冒用親友借款及假求職貸款等，均可能暗藏風險。他提醒民眾應養成查證習慣，面對可疑資訊切勿輕信，避免落入詐騙陷阱。

台東地檢署也呼籲，民眾若發現賄選情資，可撥打檢舉專線0800-024-099（撥通後按4）或（089）361169，或親自向地檢署檢舉。檢方強調，檢舉人身分將嚴格保密，經查獲賄選案件者，最高可獲新台幣500萬元獎金；若涉及境外勢力介選，檢舉獎金最高可達2,000萬元。

地檢署表示，期盼透過多元宣導方式，結合民眾力量，共同維護115年地方公職人員選舉的公平與正義，營造乾淨選風，為地方發展奠定良好基礎。