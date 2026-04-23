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太平媽加持後真的3天完售！百貨設櫃結緣　闆娘西螺福興宮還願

▲「超級來一野」業者謝小姐專程前來還願，感謝媽祖庇佑業績翻紅。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲業者分享祈願後三天完售經驗，直呼「相當神奇」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣西螺福興宮為大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香行程中，唯一往返皆駐駕的重要宮廟，每年吸引大批信眾隨香而至，香火鼎盛、人潮絡繹不絕，展現台灣民間信仰的熱鬧盛況。遶境隊伍抵達時，鑾轎在信眾簇擁下入廟安座，現場鑼鼓喧天，信徒紛紛準備供品、祈福參拜，場面莊嚴又熱烈。

其中，專程前來參拜的新品牌業者謝小姐表示，這次特地來到西螺，是為了向太平媽祖還願致謝。她提到，先前在信義新光三越新天地A11館物產展設櫃時，與太平媽祖結下緣分，也親身感受到媽祖的庇佑。

▲「超級來一野」業者謝小姐專程前來還願，感謝媽祖庇佑業績翻紅。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「超級來一野」闆娘謝小姐專程前來還願，感謝媽祖庇佑業績翻紅。（圖／記者游瓊華翻攝）

謝小姐說，當時不少前來現場的民眾與信眾，都是因為參拜媽祖而上樓逛展，但展覽初期實際消費人潮並不多。直到活動進入倒數第三天，她開始向媽祖誠心祈求，希望參展販售的產品能順利完銷，不要再將商品原封不動載回去。她表示，每天早上10點半開門前，都會先到媽祖面前虔誠參拜，祈求生意興隆；由於品牌仍屬新興階段，當時壓力相當大。

▲「超級來一野」業者謝小姐專程前來還願，感謝媽祖庇佑業績翻紅。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲福興宮廟埕擠滿信眾，鑼鼓聲中迎接媽祖駐駕。（圖／記者游瓊華翻攝）

她指出，祈求之後業績逐漸出現起色，短短三天內買氣明顯升溫，直到最後一天，展櫃上的商品全數完售、桌面清空，成果超乎預期，也讓她直呼相當神奇。因此這次特地帶著自家產品前來西螺福興宮，向媽祖表達感謝之意。

隨著遶境隊伍持續推進，沿途信眾熱情迎駕，不僅展現宗教信仰的凝聚力，也為地方帶來人潮與活力。西螺福興宮作為關鍵駐駕點，再度見證媽祖信仰深植人心的力量。

▲「超級來一野」業者謝小姐專程前來還願，感謝媽祖庇佑業績翻紅。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大甲媽祖遶境駐駕西螺福興宮，現場信眾簇擁、香火鼎盛。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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