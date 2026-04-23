台東全中運斬獲13金　柔道團體重奪冠軍展實力

▲台東全中運奪56面獎牌創佳績。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

115年全國中等學校運動會於23日在嘉義縣圓滿落幕，台東縣代表隊本屆表現亮眼，累計奪得13金、14銀、29銅，共56面獎牌，無論金牌數或總獎牌數均較去年成長，展現整體競技實力穩定提升。

本屆最大亮點之一，為台東體中在柔道項目重返榮耀，成功奪回國女組團體冠軍后座，並同時拿下高女組亞軍、國男組季軍，團體戰力表現突出。

個人項目方面，東大體中國女組柔道第7級陳瑀晴，以及寶桑國中國女組角力自由式王以柔雙雙完成連霸，持續展現頂尖競技水準；此外，台東體中周傅宣珉於國女組柔道第9級成功奪回金牌，表現同樣亮眼。均一高中陳庭蓁在高女組自由車項目中，勇奪個人計時賽第二名及公路賽第六名，在強敵環伺下脫穎而出。

教育處指出，今年台東代表隊在田徑、柔道、舉重、角力、體操、射擊、射箭、自由車、武術及軟式網球等多項競賽皆有斬獲，顯示長期推動運動績優選手三級銜接與基層扎根已逐步展現成果，也讓各校在不同項目均有亮眼表現。

在團體成績方面，除柔道表現突出外，國女組射箭、角力、舉重皆拿下團體第五名，高女組自由車、國男組射擊及射箭亦獲團體第六名，整體發展呈現多元且均衡。

教育處表示，優異成績背後，來自各校師長、教練長期投入與選手努力不懈，未來縣府將持續優化訓練環境與資源，強化競技發展基礎，培育更多優秀運動人才，持續在全國賽場發光發熱。