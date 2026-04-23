法院認證「臉書退黨不算數」 徐瑞希喊開心：民眾黨別成一人政黨

記者黃哲民／台北報導

公視前董事徐瑞希前年（2024年）8月在個人臉書PO文聲明退出台灣民眾黨，真被註銷黨籍後，她提告要求確認自己仍是民眾黨員，台北地院一審今（23日）判她勝訴，徐到庭聆判後受訪表示很開心，還須了解如何辦理回復黨員資格程序，更希望民眾黨落實民主機制、「而不是一個一人政黨」。

▲公視前董事徐瑞希23日告贏台灣民眾黨，台北地院一審判決確認她的黨員資格存在，徐聆判後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

徐瑞希今冒雨到庭聆判，聽見確認黨員資格存在的判決主文，神情有點恍惚。她受訪先抱怨往事，說去年（2025年）2月起，為本案循黨內程序申訴期間，有人說她為了不分區立委名次在爭取利益，她覺得這種把政治職位當成利益、權力交換的想法，實在令人失望。

▲徐瑞希23日一審勝訴受訪，喊話台灣民眾黨落實民主機制，「而不是一個一人政黨」。（圖／記者黃哲民攝）

她表示，民眾黨在2019年成立，做為台灣目前第三大黨，每年領1.5億元政黨補助金，卻遲遲沒完成依據《政黨法》該設立的正當法律程序與機制，直到去年8月才通過財務管理條例、去年10月多，才成立仲裁機制。

徐瑞希說很多人跟她一樣，都支持台灣有個新政治，「但是很遺憾的，這些日子以來，我們看到的這些事情，讓我們心裡非常難過！讓很多對台灣民主政治改革有期待的人，真的是非常失望！」

她希望藉由本案，凸顯民眾黨未來能真正落實《政黨法》民主運作原則，把該做的事情、該訂的法律、所謂的正當法律程序、依法行政等機制，都能夠建構，「這樣的民眾黨，才是制度化的政黨」、「而不是一個一人政黨」。

徐瑞希本案是主動PO文聲明退黨，真被註銷黨籍後，提告逆轉保住黨員資格，民眾黨雖仍可上訴，但改判確定前，徐同時保住自己在民眾黨不分區立委第17順位的候任資格，被問到會否立刻向民眾黨回復黨籍，徐說靠自己打官司，很多規定還不了解，會再請教朋友協助。