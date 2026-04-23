國台辦樂見張凌赫來台　梁文傑提「粉底液將軍」爭議

▲張凌赫主演的《逐玉》在台灣也有不少觀眾。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前表示有年輕人認為兩岸關係太複雜，只要邀請陸劇《逐玉》的演員張凌赫來台灣就好了，獲國台辦回應「樂見」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，對岸宣傳部門對張凌赫有很多批評，像是「化妝液將軍」（應是「粉底液將軍」），建議中國官方自己先有一個定論，再來談談交流。

梁文傑23日在例行記者會上提到，國台辦記者會提到張凌赫的名字後，他特別查了一下，《逐玉》這部片在台灣蠻受歡迎的；不過，這位張凌赫，好像在對岸的宣傳部門有很多批評，例如，解放軍旗下的媒體，就說是「過度塗脂抹粉的將軍」、「化妝液將軍」（應是「粉底液將軍」）。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑指出，另一方面，中國廣電總局又說要杜絕顏值崇拜，不能畸形審美，「我覺得中國官方吵來吵去，先有一個定論以後，再來談談交流。台灣是不會去批評，但中國官方自己至少要先打一架、打完再說。」

解放軍官媒「鈞正平工作室」上月27日罕見點名《逐玉》中張凌赫飾演的武安侯，直指其妝容精緻、血性缺失的模樣弱化武將的陽剛之氣，已偏離歷史認知，無法承載塑造尚武報國精神的社會責任，根本是「粉底液將軍」。