　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

濱海地區唯一數位X光機進駐觀音　桃園衛生局深化基層照護

▲桃園市衛生局攜手國際扶輪在觀音區衛生所建置全區唯一「天井式數位X光機（DR影像系統）」，今天舉行捐贈儀式。（圖／桃園市衛生局提供）

▲桃園市衛生局攜手國際扶輪在觀音區衛生所建置全區唯一「天井式數位X光機（DR影像系統）」，今天舉行捐贈儀式。（圖／桃園市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為強化沿海地區慢性病照護量能，桃園市衛生局攜手國際扶輪今（23）日在觀音區衛生所建置全區唯一「天井式數位X光機（DR影像系統）」。衛生局局長賈蔚表示，本計畫透過國際扶輪全球獎助金（Global Grant GG-2684500）支持，提升在地影像檢查服務量能，讓在地居民無需再跨區遠赴大型醫院，可就近完成胸腔與慢性病相關影像檢查，有助於疾病早期發現與即時介入外，亦落實醫療可近性與健康平權。

▲桃園市衛生局局長賈蔚在捐贈儀式上致詞。（圖／桃園市衛生局提供）

▲桃園市衛生局局長賈蔚在捐贈儀式上致詞。（圖／桃園市衛生局提供）

賈蔚指出，觀音區目前約有8家西醫基層診所，僅衛生所具X光機大型放射影像設備，居民過去若需進行X光篩檢，須至中壢或林口等地醫療機構，對於長者及慢性病患者而言，交通往返與時間成本皆是不小負擔，這次數位X光機的建置補強基層醫療的檢測缺口，後續並將結合後續慢性病照護與健康管理課程，從預防、篩檢至健康促進，逐步建構完整之在地預防醫學體系。

▲桃園市衛生局在觀音區衛生所建置全區唯一「天井式數位X光機（DR影像系統）」。（圖／桃園市衛生局提供）

▲桃園市衛生局在觀音區衛生所建置全區唯一「天井式數位X光機（DR影像系統）」。（圖／桃園市衛生局提供）

衛生局說明，本計畫由國際扶輪3501地區中壢和平扶輪社主辦，在社長楊梧桐、前社長洪國泰與地區總監劉正輝支持下，結合韓國3661地區釜山中央扶輪社進行跨國合作，展現公私協力推動健康照護之具體成果。在環境永續面向，數位X光系統取代傳統底片與顯影流程，減少化學廢棄物產生，民眾就近接受檢查，亦可降低跨區就醫交通需求及碳排放，具體落實ESG永續價值。

衛生局強調，本案以在地健康需求為導向之政策性措施，補強偏遠地區醫療資源外，亦可作為後續推動健康促進與慢性病防治之重要基礎。未來將持續結合民間與國際夥伴資源，精進基層醫療服務量能，縮減區域健康落差，提升整體健康治理效能。

 【更多新聞】

跆拳女將PO形象照！慘被噁心留言性霸凌　桃園警急查PO文者IP

明知原料含「蘇丹紅」仍賣下游　黑心化妝品業者遭起訴求重刑

聚餐酒後口角變大亂鬥！桃警出動快打部隊逮7人　查獲空氣槍

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股14檔「抓去關」新名單
存款200萬「卻0張股票」　OL急問：現場進場是大韭菜？
想學伊朗！印尼提議馬六甲海峽收費　星馬反對
36歲女警產後大出血亡！嬰缺氧腦受損　診所遺憾發聲
快訊／台股活水！主動式ETF規定大鬆綁
追白沙屯媽祖！走一半突倒地…51歲香燈腳「搶救8天亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

115年勞動節連假期間　車輛定期檢驗暫停服務

台東最美星空邁入第9年　8場音樂會+遍地星光計畫登場

台東地檢署反賄選再出擊　結合空中宣導強化識詐意識

父病辭職陷低谷　36歲的她靠再就業翻轉人生

太平媽加持後真的3天完售！百貨設櫃結緣　闆娘西螺福興宮還願

濱海地區唯一數位X光機進駐觀音　桃園衛生局深化基層照護

台東全中運斬獲13金　柔道團體重奪冠軍展實力

竹市優化國小教師授課節數制度　減輕負擔、打造友善教學環境

拒絕職場霸凌　竹市環保局導入EAP支持系統打造友善職場

失智婦初抵金門不慎走失　金城警地毯式搜索1小時尋獲

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

115年勞動節連假期間　車輛定期檢驗暫停服務

台東最美星空邁入第9年　8場音樂會+遍地星光計畫登場

台東地檢署反賄選再出擊　結合空中宣導強化識詐意識

父病辭職陷低谷　36歲的她靠再就業翻轉人生

太平媽加持後真的3天完售！百貨設櫃結緣　闆娘西螺福興宮還願

濱海地區唯一數位X光機進駐觀音　桃園衛生局深化基層照護

台東全中運斬獲13金　柔道團體重奪冠軍展實力

竹市優化國小教師授課節數制度　減輕負擔、打造友善教學環境

拒絕職場霸凌　竹市環保局導入EAP支持系統打造友善職場

失智婦初抵金門不慎走失　金城警地毯式搜索1小時尋獲

115年勞動節連假期間　車輛定期檢驗暫停服務

美國將限制與南韓共享「北韓機密」　統一部長洩密惹禍

酒駕代價慘！李育朋不只丟飯碗恐要吐逾500萬　簽約金須加倍退還

第2家松屋x松乃家複合店落腳芝山　4/27改裝「5月下旬重新開幕」

達美全新「套房式商務艙」亮相！最快明年搭得到　還有自助點心吧

台股14檔「抓去關」新名單　散熱飆股健策、記憶體宇瞻入列

台東最美星空邁入第9年　8場音樂會+遍地星光計畫登場

張凌赫回來了！190cm「從背後環抱」王楚然　350部最新陸劇來襲

保險套恐漲！疾管署曝國內庫存可撐半年　新貨恐延後到貨

砸大錢卻遇「裝潢蟑螂」　建商靠規模經濟壓低裝修成本

【超危險】國1特斯拉驚見「人體行李」！　2男躺後車廂露腿一路晃

地方熱門新聞

消防裝備被質疑「掛蛋」南消1795組呼吸器在手今年再購316組

帶領台中一中體驗原鄉夜間狩獵

最高補助200萬　桃園地方型SBIR申請即起受理

全中運拳擊挑燈戰：嘉義在地美食全天候補給

桃園捷運綠線德和路雨水下水道　超前完工

金酒廈門年度預算遭議會全數刪除

黃偉哲力挺女力創業台南「日日好市」打造經濟培力舞台

投縣補助健保欠費每人最高6000元

金門莊俊榮榮膺全國模範勞工

遭詐急報案機車又拋錨　警深夜接力助婦人脫困

嘉邑行善團挹注重建龍德橋　戴遺物讓爸爸看見

桃園燈會主燈「飛馬」　移置「千塘行旅」

台基國際物流捐7.2萬　助基隆看守所添購手電筒

金門高中盧羿霏5000公尺勇奪銅牌

更多熱門

相關新聞

擺脫藥癮不孤單　賈蔚：多元服務網絡助復原

擺脫藥癮不孤單　賈蔚：多元服務網絡助復原

玄哥(化名)年少時，因誤交幫派朋友而染上毒癮，從藥頭到藥癮者，長年在吸食與販毒間掙扎，也因販賣毒品多次入監服刑，出監後面臨與社會脫節的挑戰。儘管結婚組成家庭，但因生活壓力與毒癮影響，家庭關係岌岌可危，尤其在妻子產後罹患憂鬱症且出現自殺意念時，兩人經常陷入激烈爭執甚至家暴衝突。

桃園衛生局長賈蔚就職　盼守護市民健康

桃園衛生局長賈蔚就職　盼守護市民健康

桃園衛生局新任局長賈蔚　拜會議長邱奕勝

桃園衛生局新任局長賈蔚　拜會議長邱奕勝

桃園市新任衛生局長出爐！賈蔚出線

桃園市新任衛生局長出爐！賈蔚出線

不是酒！他日喝「1飲品」肝指數爆表

不是酒！他日喝「1飲品」肝指數爆表

關鍵字：

數位X光機觀音衛生所賈蔚預防醫學體系

讀者迴響

熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股創高又暴跌！網驚「原來是巴逆逆進場了」

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面