濱海地區唯一數位X光機進駐觀音　桃園衛生局深化基層照護

▲桃園市衛生局攜手國際扶輪在觀音區衛生所建置全區唯一「天井式數位X光機（DR影像系統）」，今天舉行捐贈儀式。（圖／桃園市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為強化沿海地區慢性病照護量能，桃園市衛生局攜手國際扶輪今（23）日在觀音區衛生所建置全區唯一「天井式數位X光機（DR影像系統）」。衛生局局長賈蔚表示，本計畫透過國際扶輪全球獎助金（Global Grant GG-2684500）支持，提升在地影像檢查服務量能，讓在地居民無需再跨區遠赴大型醫院，可就近完成胸腔與慢性病相關影像檢查，有助於疾病早期發現與即時介入外，亦落實醫療可近性與健康平權。

▲桃園市衛生局局長賈蔚在捐贈儀式上致詞。（圖／桃園市衛生局提供）

賈蔚指出，觀音區目前約有8家西醫基層診所，僅衛生所具X光機大型放射影像設備，居民過去若需進行X光篩檢，須至中壢或林口等地醫療機構，對於長者及慢性病患者而言，交通往返與時間成本皆是不小負擔，這次數位X光機的建置補強基層醫療的檢測缺口，後續並將結合後續慢性病照護與健康管理課程，從預防、篩檢至健康促進，逐步建構完整之在地預防醫學體系。

▲桃園市衛生局在觀音區衛生所建置全區唯一「天井式數位X光機（DR影像系統）」。（圖／桃園市衛生局提供）

衛生局說明，本計畫由國際扶輪3501地區中壢和平扶輪社主辦，在社長楊梧桐、前社長洪國泰與地區總監劉正輝支持下，結合韓國3661地區釜山中央扶輪社進行跨國合作，展現公私協力推動健康照護之具體成果。在環境永續面向，數位X光系統取代傳統底片與顯影流程，減少化學廢棄物產生，民眾就近接受檢查，亦可降低跨區就醫交通需求及碳排放，具體落實ESG永續價值。

衛生局強調，本案以在地健康需求為導向之政策性措施，補強偏遠地區醫療資源外，亦可作為後續推動健康促進與慢性病防治之重要基礎。未來將持續結合民間與國際夥伴資源，精進基層醫療服務量能，縮減區域健康落差，提升整體健康治理效能。