出訪受阻！賴清德要朝野認清中國　鄭麗文：破口大罵有失風度

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統原訂昨日出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，但因中國干預而被迫暫緩。國民黨主席鄭麗文於昨日中常會上賴清德自我檢討，因為世界都是奉行一中政策，今（23日）接受專訪時續批，破口大罵有失風度，還不如好好冷靜面對，國安團隊真的要檢討，「民進黨執政十年斷交多少國家？節節敗退！連總統都無法踏出國門！」賴說要認清中國，那就是要務實的處理兩岸關係、締造和平。

賴清德總統原訂昨天出訪非洲友邦史瓦帝尼，因中國大陸施壓臨時取消。賴總統昨天在民進黨中執會呼籲國內朝野政黨，面對中國破壞區域和諧、侵犯台灣主權的行為，應更加清楚辨識中國的真實樣貌，不分黨派皆應團結，守護國家尊嚴。

鄭麗文今天接受中視《庶民大頭家》專訪指出，賴清德總統要認清國際局勢跟了解大陸，對大陸的陌生跟誤解無助兩岸溝通，賴自上任以來為何已經快兩年，還是無法到友邦國是訪問？連傳出想要參加宏都拉斯的就職典禮，卻因無法過境美國作罷。鄭麗文認為，賴清德破口大罵有失風度，還不如好好冷靜面對，並要國安團隊好好檢討，史瓦帝尼還說歡迎賴清德赴非洲訪問，那是不是國安團隊誤判情勢？這些都要檢討。

鄭麗文說，民進黨的兩岸政策也要檢討，世界都堅守一個中國政策，「我也請教過民進黨，包括美國，都是支持一中政策、不支持台獨」，馬英九時期不會斷交，馬出訪也從來沒有障礙，那賴清德這要去回想，到底馬英九為何主張「外交休兵」？就是因為可以保住中華民國的國際空間，而民進黨的抗中保台，卻壓縮中華民國的國際空間。

鄭麗文強調，抗中保台不是在內部喊爽就好，民進黨執政十年斷交多少國家？節節敗退！連總統都無法踏出國門，這些不是幾句話罵一罵洩憤就能解決，因此她才說要嚴肅面對，一定要務實，賴清德說要認清中國，那就是要務實的處理兩岸關係、締造和平。鄭麗文也說，這幾天中共外交部也說了很多不好的話，惡言相向對大家都沒好處，冷靜下來重新累積互信才是努力的方向，難道接下來要魚死網破嗎？

被問到兩岸和平發展機會？鄭麗文說，目前短時間內難談啦！兩岸關係跌到谷底、惡言相向，就只差還沒到打仗階段，如何緩和跟敵意克制是重點，但今天賴清德還在氣頭上，說什麼都聽不下去，國家不是民進黨的，過幾天問題還是在這裡，鄭習會結束後，國台辦立刻釋出的十大惠台政策也收到民間回響，結果民進黨還是冷言冷語，拜託認清局勢，想想怎樣才是對台灣人好的。

鄭麗文認為，自己此行到大陸去就是證明給全世界看，兩岸能夠和平，關鍵在於九二共識跟反對台獨而已，「從陳水扁到蔡英文跟賴清德都說不會台獨，那為何不放下台獨黨綱？整天只想要擦邊球。」