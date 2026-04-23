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拚2千萬名觀光客來台　賴正鎰再掌全國觀光旅館公會理事長

▲▼觀光旅館公會理事長，北投麗禧酒店董事長蕭景田交接印信給鄉林集團董事長，涵碧樓酒店董事長賴正鎰，監事會召集人柴俊林(中)監交。（圖／中華民國觀光旅館商業同業公會提供）

▲觀光旅館公會理事長，北投麗禧酒店董事長蕭景田交接印信給鄉林集團董事長，涵碧樓酒店董事長賴正鎰，監事會召集人柴俊林(中)監交。（圖／中華民國觀光旅館商業同業公會提供）

記者潘姿吟／綜合報導

中華民國觀光旅館商業同業公會今天召開第7屆會員大會，全國商總榮譽理事長賴正鎰以高票當選理事長。對於再度披掛上陣，賴正鎰強調，他會與旅遊相關公會聯手，持續努力為台灣觀光產業發聲，包括爭取政府加強建設觀光旅遊硬體設施、重啟兩岸開放旅遊，他更向政府喊話，「只有把台灣觀光大餅再做大，才能做到3年內衝破來台2,000萬人次的目標。」

他說，台灣觀光業苦8、9年了，俗話說「先顧腹肚，才能顧佛祖」，他提6大建言，包括政府應先做好觀光轉型與強化硬體，增加產業實力，才能賺更多觀光財。同時，兩岸要儘快重啟觀光旅遊，不僅人流與金流增加，航班與交通需求就會提高，唯有兩岸和平穩定發展，其他國家觀光客看在眼裡，覺得到台灣旅遊是安全的，才會更放心到台灣觀光。

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根據觀光署統計，國際觀光旅館71家，一般觀光旅館46家，共117家，從業人員有1.2萬人，去年整體營收為635億元。一般旅館有3047家，從業人員為5.5萬人，去年總營收約110億元。合法民宿1萬2693家，全年營收約78億元，從業人員為2萬人。旅行業共4,283家、從事領隊與導遊約13萬人，全年總營業額超過500億元。

賴正鎰說，國內旅宿業的就業超過21萬人，去年總營業額超過1,250億元，若連同遊覽車業、航空業者、禮品店職工、餐飲業者、夜市攤販、計程車司機等也都算是觀光業上下游從業人員，總共約超過200萬人，占了台灣總勞動力1,200萬人的六分之一，粗估整個觀光業產值在國民生產毛額GDP佔比約5%。同業間都是互相交流與合作，大家都希望台灣觀光大餅再做大，增加外匯收入與稅收。

他指出，2002年台灣與日本先後提出「觀光倍增計畫」，當年台灣入境才200萬人次，日本入境人次為300萬人。2018年來台觀光人數是最高峰，超過1186萬人次，但日本在2018年就達3000萬人次。疫情之後各國觀光快速復甦，日本去年已經突破4,000萬人次，但台灣仍原地踏步，去年來台旅客僅857萬人次，且觀光逆差逐年加重。

儘管政府喊話明年要拚1000萬人次，但去年國人出國旅遊高達1,900萬人次，相差1,000萬人次，觀光逆差高達255億美元，簡直是將出口賺到的外匯，又拱手轉讓給外國，令人惋惜。

他表示，兩岸直航從2008年啟動，逐年增加航點，至2018年，共71個航點(大陸61個，台灣10個)。2011至2015年期間，分批開放陸客來台自由行的試點城市，前後累計共47個城市，每周最高有890個客運航班。

賴正鎰指出，疫情期間兩岸往來幾乎中斷，疫情後陸續恢復航點至今，大陸有14個城市、15個航點，台灣則有5個航點，每周對飛310個客運航班，但跟2018年疫情之前的盛況差距仍大，兩岸人民從事商務、觀光或探親往來，仍稍嫌不夠便利。

他說，要讓台灣入境旅遊人數可以加快回到1200萬人，甚至未來三年內快速增加到2000萬人，他建議首要工作就是儘快開放兩岸觀光旅遊交流，回到過去71個城市直航對飛，每周890個對方航班，回到陸客每年來台450萬人次的旅遊盛況。

此次再掌觀光旅館公會理事長，他說，未來除持續推動相關會務，爭取會員權益外，也會繼續執行10個專業委員會，包括成立「智庫」，深入研究觀光旅館同業會員及相關產業鏈可能遭遇的瓶頸問題，固定聚會研討，交換意見，並經由學術機構進行專題研究，形成政策，以俾增加與政府之間的互動，並適時提供建言。

他強調，觀光產業是無煙囪產業，在國家整體經濟成長中，扮演著更重要的角色。尤其是台灣具有豐富的自然環境與人文條件，擁有海平面0到海拔3700公尺，從海到山的優美自然景觀，若能做好更多旅遊建設，更適合發展精緻與深度旅遊。

他提出(一)增加觀光國際行銷預算、提升觀光策略層級。(二)強化旅宿業從業人員培訓，提升服務品質。(三)落實旅宿業管理制度、健全觀光產業聯結。(四)強化MICE會展產業、推動高端與深度旅遊。(五)加強觀光設施，改善交通動線。(六)重啟兩岸自由行與團客，增加直航等六大建言。

他說，台灣海拔0至3000公尺，山岳風景相當秀麗，可以效法日本黑部立山，從湯蘭花的故鄉「來吉部落」拉一條纜線上阿里山，可以節省兩小時的車程，另外合歡山，拉拉山也可以比照，改善交通舟車勞頓，同時吸引觀光飯店前去投資，解決當地住宿問題，方便觀光客上山賞楓、賞櫻或看高山杜鵑。 只有提升旅遊品質，健全產業環境，讓外國觀光客安心來台旅遊，觀光產業得以永續發展。

第七屆觀光旅館公會理監事名單如下，理事長賴正鎰(涵碧樓)、蕭景田(北投麗禧)任榮譽理事長、常務理事有劉樹居(新竹喜來登)、黃則揚(麒麟)、簡瑞璋(尊爵天際)、廖伯熙(台北福華)、劉恒昌(台北萬豪)、沈方正(礁溪老爺)、莊煐逸(南方莊園)等。監事會召集人柴俊林(尊爵)，常務監事為林明月(晶華)、陳嘉琪(苗栗兆品)。

賴正鎰於2013年與2016年擔任第三與第四屆中華民國觀光旅館公會理事長，事隔10年，尤其是在新冠疫情結束之後，國內觀光產業尚待全面復甦之際，再度接任第七屆理事長。他當時提出「活力觀光、台灣領航」等提升觀光業建言，為台灣觀光發展與推動兩岸觀光交流，並擔任行政院觀光發展推動委員會的委員。

他在2002年曾建議政府擬定「觀光客倍增計畫」，整備台灣豐富多樣的人文與自然資. 源，以「顧客導向」之思維、「套裝旅遊」之模式、「目標管理」. 的方法，積極發展台灣觀光產業，吸引外國人來台旅遊，要以六年時間，從200萬人次，在2008年增加到500萬人。

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