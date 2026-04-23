《折腰》CP遭傳「同居」！　劉宇寧「6字否認」與宋祖兒戀情

▲陸劇《折腰》。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國2025古裝熱播劇《折腰》在亞洲掀起超高熱度，劇中被稱為「蠻蠻一劭CP」的男女主角劉宇寧、宋祖兒也成為不少人心中超甜的螢幕情侶組合。雙方多次被傳出地下戀情甚至是同居等，宋祖兒方日前已否認。不過22日仍出現第二波謠言，劉宇寧本人23日於微博發文澄清。

▲劉宇寧、宋祖兒為《折腰》男女主。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，自《折腰》播畢後，網路上不斷傳出劉宇寧、宋祖兒的戀情。劉宇寧23日下午在微博寫下，「沒完了，別造謠。」以六個字強勢否認與宋祖兒的戀情傳聞，終結了持續半個月的同款家居猜測與真人CP捆綁，其乾脆利落的闢謠風格被輿論稱為「陸娛模板」。





▲劉宇寧微博回應。（圖／翻攝自微博）

此前，宋祖兒工作室也曾回應稱，「網傳的內容並不屬實，是朋友也是關係友好的合作夥伴，懇請大家不要過度解讀，謝謝理解！」

事件起因一是，12日有網友曝光一個疑似宋祖兒私人小號的微博帳號，該帳號與宋祖兒的真實身份有多項一致性證據，包括綁定的手機號碼及其使用的手機型號，原PO指出，該帳號長期關注宋祖兒與劉宇寧的CP話題，引發了粉絲的高度關注和猜測。但宋祖兒工作室未明確澄清小號歸屬問題，引發粉絲不滿，致後援會暫停運營。

▲劉宇寧。（圖／翻攝自微博）

事件起因二則是，22日網友對比劉宇寧2023年粉絲群私發影片與宋祖兒2018年家居照，指其大理石地板紋理、復古家具高度相似，質疑「同居實錘」。

闢謠依據包括，同小區精裝房：兩人均居住北京泛海國際社區不同院落，開發商統一裝修導致地板紋理雷同；家具細節差異：劉宇寧影片中的椅子與其直播自用款一致（蕾絲邊、外凸線扶手），宋祖兒照片中的實為綜藝《花少》道具（內凹線設計）。

不少人點出時間線矛盾，宋祖兒家居照攝於2018年，劉宇寧影片發佈於2023年，相隔五年無法佐證同居。

▲▼宋祖兒。（圖／翻攝自微博）