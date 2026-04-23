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日本岩手「大規模山火」！差100m就要燒到民宅　200公頃被燒光

記者王佩翊／編譯

日本岩手縣大槌町22日突發兩起大規模森林火災，儘管當局緊急動員，但火勢受到風勢影響持續蔓延。大槌町公所23日召開記者會證實，目前燒毀面積已擴大至約200公頃，部分地區火線距離最近的住宅區僅剩100公尺。目前已有7棟建築焚毀，政府已向1800名居民下達避難指示。

根據《日本放送協會》報導，這兩起山火分別發生於22日，距離大槌町中心西北方的「小鎚地區」當天下午2時開始出現火勢，而22日晚間位於大槌町中心東側的「吉里吉里地區」也發生火災。由於火勢難以控制，23日清晨5時起，全面啟動地面滅火。

▲▼日本岩手縣大槌町發生大規模森林野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本岩手縣大槌町發生大規模森林野火。（圖／達志影像／美聯社）

岩手縣與自衛隊共出動3架直升機進行灑水作業，後續秋田、青森兩縣及自衛隊將視情況增派5架飛機加入救援。此外，總務省消防廳已緊急要求宮城縣派遣「緊急消防援助隊」，目前約100人的救援隊伍已趕赴現場支援。

大槌町長平野公三在記者會中透露，截至23日上午6時，火災已焚毀包括1棟住宅在內的7棟建築物。其中吉里吉里地區受災最重，燒毀面積約178公頃，且火勢已迫近至民宅100公尺範圍內，情勢極其危急。

目前大槌町已開設3處避難所，共計85戶、219人緊急撤離。雖然尚未傳出有民眾受困，但一名60多歲女性在避難過程中不慎跌倒受傷。町長憂心地表示，「狀況隨時都在改變，北海道、三陸外海餘震的注意警報也尚未解除，必須同時警戒火災與強震的可能性。」

目前大槌町已針對900戶、約1800人發布避難指示。當地消防單位指出，由於山區地形崎嶇且風向多變，滅火作業極為困難，呼籲周邊居民隨時留意廣播與手機警報，切勿自行返回火場附近守護財產。

 
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