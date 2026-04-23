誤會了！高美濕地沒有戴奧辛　檢澄清：是南投濁水溪河川地檢出

▲中檢淨土專案2.0發布成果，卻有人誤解台中高美濕地也有戴奧辛，檢方澄清是濁水溪南投境內河川地檢出。（圖／台中地檢署提供）



記者許權毅／台中報導

台中地檢署昨日發布「淨土專案2.0」新聞稿，該案是長達3年，陸續在全台12縣執行有關棄置廢棄物相關偵辦，再次統整發布成果。不過，有部分民眾、甚至議員錯誤解讀內容，在Threads上不斷轉傳，將「戴奧辛檢出」也套用在高美濕地，檢方今澄清，是南投縣境內濁水溪河川地被檢出戴奧辛。

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▲▼檢方發布淨土專案相關資訊。（圖／台中地檢署提供）

檢方昨日說，本次行動是配合高檢署統籌的「檢察機關查緝國土保育及環保犯罪專案」，行動自2023年9月至今，中檢主任檢察官吳錦龍等人運用與台中市政府合力之通報系統，精準掌握犯案熱區與犯罪動態，專案已偵破4大環保犯罪獵地集團，查緝164人到案，其中包含法人20家，查扣各式犯罪車輛及機具107台，扣押涉案資產8894萬元，另向法院聲請沒收逾1000萬元，並已依法起訴80人（32人在押）。

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檢方說，該專案4大重點包含，瓦解非法棄置廢棄物產業鏈。檢察官洪瑞君、陳祥薇、洪明賢、賴謝銓、黃芝瑋等人組成專案小組，採取「以人追車、以車追地、以聯單追產源」之查緝策略，成功破獲台中市等多處非法廢棄物轉運站與車隊集結點，並追查涉案廢棄物產源、棄置地，涵蓋全台12縣市。

進一步查看，新竹香山保安林地、寶山鄉山坡地、苗栗通宵保安林地、台中大雅軍事營地、高美濕地農業用地、沙鹿區山坡地、龍井區海堤與山坡地、彰化烏溪河川地、南投濁水溪河川地、雲林虎尾溪河川地、崙背鄉農業用地、嘉義赤蘭溪河川地，7個縣市有出現棄置情況。

▲多數查緝地點，都是被清倒廢棄物。（圖／台中地檢署提供）



仔細翻閱檢方公布之新聞稿，可見重點三標題為，阻斷環境浩劫、守護生態敏感區，內文確實有提及「世紀之毒」戴奧辛成分跟「高美濕地」等關鍵字，但並非兩者有直接關聯，而是綜合本案所查獲相關地點、內容之統整。