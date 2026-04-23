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立院初審選罷法修正案！「受緩刑宣告者」可參選　詐欺犯不得參選

▲▼立法院內政委員會今（23日）繼續審查「公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案」。（圖／記者詹詠淇攝）

▲立法院內政委員會今審查「公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案」。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院內政委員會今（23日）初審通過「公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案」，「總統副總統選罷法第26條修正案」增訂第6款，曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人。此外，由於民眾黨新任立委許忠信堅持「易刑處分者」也要納入，因此第9條保留黨團協商。

立法院內政委員會今（23日）繼續審查「公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案」，並邀請內政部長劉世芳、中選會代理主委吳容輝等人列席。

民進黨立委林淑芬提案指出，選罷法第26條是對候選人的消極資格限制，但未區分罪質輕重及是否具入監執行必要性，導致非屬「黑、金、槍、毒」等特定重罪且獲法院諭知「緩刑」者，其參政權受限程度竟長於易科罰金執行完畢者，顯有法律評價輕重失衡之違失。

國民黨立委陳玉珍提案表示，現行法將所有「緩刑期間」的犯罪輕微案件一律排除參選資格，已過度擴大「排黑」的打擊範圍，對於我國鼓勵更生人之司法目的有所不符，顯有違反憲法比例原則之虞。

民眾黨提案則主張進一步擴大放寬，「受緩刑宣告或易刑處分者，不在此限」，緩刑與易科罰金、易服社會勞動，均係針對輕罪的替代刑罰，目的是替代入監執行自由刑，展現法律的寬容與矯治效力，若未區分犯罪性質及其與公職行使之實質關聯，將易刑尚未執行、執行未畢或行刑權已因時效消滅者，逕行排除參選資格，等同將輕微、短期或已失執行基礎之刑罰，擴張為重大政治權利剝奪，明顯構成不成比例之干預，更與法治國原則顯有扞格。

經協商後，在場藍綠立委達成共識，將條文修正為「但受緩刑宣告者，不在此限」，民眾黨立委許忠信則堅持納入「但受緩刑宣告或易刑處分者，不在此限」。最後經國民黨籍召委廖先翔裁示，將相關條文保留送朝野協商。

此外，會中也初審通過民進黨立委李柏毅所提「總統副總統選罷法第26條修正案」及「公職人員選罷法第26條修正案」增訂第6款，曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人。

 
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