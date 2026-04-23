「不懷孕能住月子中心嗎？」過來人點頭　網反推住飯店：更爽

▲不用懷孕也可以住月子中心。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

女性生產後身體比較虛弱，有些人會選擇入住月子中心，休養身體，不過就有網友好奇，如果不懷孕，也可以住月子中心嗎？貼文一出，某間月子中心小編回覆「可以喔～非常歡迎！」還有網友建議「一樣的價格，住五星級飯店一個月應該會更爽」、「找個渡假村住一個月，每天叫客房服務，應該會更快樂。」

不想懷孕卻想住月子中心



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有網友在Threads發文，「好想去住月子中心，但不想懷孕」。短短一句話立刻引發大批網友共鳴，網友表示，月子中心最吸引人的地方，不只是產後照護，而是那種有人準備三餐、能安心休息、生活被妥善打理的狀態。

網友表示，「生完兩胎家裡已經不能住了」、「除了身體不適，月子中心的日子真的很棒！」「這句真的太真實了，誰不想要一整個月有人幫忙準備三餐、有人顧小孩、自己只要負責睡覺休息」、「沒懷孕也好喜歡這種被服侍三餐的感覺」。還有人留言「我好想穿婚紗辦婚禮，但不想結婚」，超過2千名網友按讚。

貼文也釣出某間桃園月子中心的小編，「可以喔～非常歡迎您來入住。」還有同業分享，「之前有遇過70幾歲來住，他說就想體驗什麼是月子中心；又不想去養老村，每天都在嬰兒室前面露出慈祥阿嬤的微笑、期待吃飯，我們也會每天幫她量血壓，可以談談看，有機會」。

網友建議改住飯店或渡假村



其中，有網友給出建議，改住飯店會更爽，「一般月中月付15萬就有，把這15萬拿去住妳喜歡的飯店包月，照三餐叫外送，看哪個朋友有嬰兒的，叫他時不時來房間給妳看一下，意思都是一樣的」、「去個有room service的villa一個月，一定比月子中心便宜」、「去渡假村也可以，早餐是把費，吃完去睡回籠覺，起來去游泳，中餐省下，晚餐簡單吃，然後躺在房間追劇」。