馬太鞍災區土地重建！林保署祭出土地價購與補助造林　雙軌推動

▲林保署在花蓮縣光復國小舉辦「災前土地市價查估及土地價購現場說明會」。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推動花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建工作，林業及自然保育署23日下午在花蓮縣光復國小演藝堂舉辦「災前土地市價查估及土地價購現場說明會」，向地方民眾說明重災區土地重建方案，依地主意願透過賣地或留地造林，強化防災韌性與生態復育。

林業保育署表示，花蓮馬太鞍溪因年颱風引發堰塞湖溢流，造成重災區農地普遍堆積逾50公分土砂，嚴重影響農業生產，重建規劃採「土地價購」及「補助造林」雙軌推動，在尊重土地所有權人意願前提下，民眾可選擇土地出售予政府，或保留土地參與造林補助計畫，兼顧個別權益及整體環境復育。

在土地價購方面，將以「災前市價」作為基準，由專業估價單位進行土地與地上物查估，後續依序推動價購程序及土地權屬移轉，完成價購後，由政府進行整體規劃、朝防洪、造林及環境改善方向推動，提升區域防災韌性。

針對希望保留土地所有權的私有地主，政府將提供造林補助，每公頃最高60萬元（第1年25萬元，2~6年每年6萬元，第6年視成林狀況，加發成林補助金5萬元），以營造環境保護林，兼顧土地利用與生態復育。

林業保育署指出，目前委託林業試驗所進行造林相關試驗及監測研究，建立示範造林地，對外提供「受災鹼化農地造林技術指引」，供民眾參考造林技術與適地樹種。考量重災區土壤劣化，將採「複層林營造」方式，透過上層木改善土壤微環境，搭配下層木及原生草灌木，提升生物多樣性，兼顧景觀、防災、抑制揚塵與生態平衡。

說明會除林業保育署外，也邀集農田水利署、農村發展及水土保持署、農糧署、農業試驗所、花蓮區農業改良場等各單位共同參與。針對民眾關切之土地價購程序、查估方式、補助內容及後續利用規劃等議題，進行說明，並於現場提供即時回應與諮詢。

林業保育署強調，後續將優先協助有意願參與之地主辦理查估及價購程序，並持續與地方溝通並廣納意見，透過公私協力，推動馬太鞍溪重災區邁向安全、韌性永續發展。

