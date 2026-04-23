　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鄭麗文批總統出訪受阻「重大挫敗」　陸委會：到底站在哪一邊？

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

總統賴清德出訪行程受阻，國民黨主席鄭麗文表示，全世界都接受九二共識、不支持台獨，政府一意孤行，導致外交一路挫敗。陸委會副主委、發言人梁文傑表示，全體台灣人對此事都憤憤不平，鄭麗文不知到底是站在哪一邊，「回來說習近平對台灣有多寬大，很尊重台灣的制度和生活方式，經過這次事件是沒有人會相信的。」

梁文傑23日在陸委會例行記者會上提到，不太理解鄭麗文的立場到底是什麼，因為鄭麗文到處說「全世界都奉行一個中國原則」，模里西斯這些國家就是聽中共的話，告訴你什麼叫「一中原則」，就是只有中華人民共和國叫中國，台灣是中國的一部分，台灣沒有總統。

梁文傑說，模里西斯這些國家現在就是跟著中共的意旨，因為台灣沒有總統，所以沒有「總統專機」可以申請航線，「若按照鄭麗文的講法，全世界都奉行一個中國原則的話，那她應該要興高采烈，應該要說模里西斯這些國家做的都是對的，甚至要發賀電過去表示感謝，為什麼會說外交挫敗？我不太懂鄭麗文的理由是什麼。」

▼鄭麗文參訪小米汽車工廠。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼鄭麗文於北京參訪小米汽車工廠。（圖／記者陳冠宇攝）

梁文傑指出，今天碰到這樣的狀況，當然是有史以來的第一次，因為我方並沒有申請去模里西斯這些國家，對方卻用一中原則的理由，來拒絕我方總統專機過境，「對全體台灣人民來說當然都覺得憤憤不平，但是鄭麗文作為最大在野黨主席，在這個問題上，實在不太知道到底是站在哪一邊。」

梁文傑提到，國台辦昨天的記者會講得很明確，中華民國沒有總統、中華民國不存在，「鄭麗文前一陣子跑去中山陵，講中華民國幾年幾年，就以為中共可以容忍中華民國存在，又回來說習近平對台灣有多寬大，很尊重台灣的制度和生活方式，經過這次事件是沒有人會相信的。」

梁文傑還說，「希望鄭麗文不要再幫中共塗脂抹粉，中共的立場很清楚，就是沒有中華民國、不承認中華民國、中華民國沒有總統。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股14檔「抓去關」新名單
存款200萬「卻0張股票」　OL急問：現場進場是大韭菜？
想學伊朗！印尼提議馬六甲海峽收費　星馬反對
36歲女警產後大出血亡！嬰缺氧腦受損　診所遺憾發聲
快訊／台股活水！主動式ETF規定大鬆綁
追白沙屯媽祖！走一半突倒地…51歲香燈腳「搶救8天亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國台辦樂見張凌赫來台　梁文傑提「粉底液將軍」爭議

鄭麗文批總統出訪受阻「重大挫敗」　陸委會：到底站在哪一邊？

52歲陸男「整日疑妻出軌」竟是患神經梅毒晚期　醫嘆：恐難恢復

陸男打110哭訴「太累撐不住想輕生」　接線員暖心對話6分鐘「接住了」

鏡片裝反了！14歲男度數「暴漲到900度」　媽媽崩潰：誰來賠

軍艦上無聊怎麼辦？　揭密大陸濰坊艦上消遣方式

陸男子當騎手拼命接單還百萬債務　「要錢不要命」平台強制下線240次

大陸海軍節開放參觀　台媒罕見深入軍艦內部

陸女因「空姐未說中文」在機內失控吼叫　還自稱同行遭南航打臉

老闆罵「滾」後他真的不進公司！法院認證「不算曠職」判賠70萬元

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

國台辦樂見張凌赫來台　梁文傑提「粉底液將軍」爭議

鄭麗文批總統出訪受阻「重大挫敗」　陸委會：到底站在哪一邊？

52歲陸男「整日疑妻出軌」竟是患神經梅毒晚期　醫嘆：恐難恢復

陸男打110哭訴「太累撐不住想輕生」　接線員暖心對話6分鐘「接住了」

鏡片裝反了！14歲男度數「暴漲到900度」　媽媽崩潰：誰來賠

軍艦上無聊怎麼辦？　揭密大陸濰坊艦上消遣方式

陸男子當騎手拼命接單還百萬債務　「要錢不要命」平台強制下線240次

大陸海軍節開放參觀　台媒罕見深入軍艦內部

陸女因「空姐未說中文」在機內失控吼叫　還自稱同行遭南航打臉

老闆罵「滾」後他真的不進公司！法院認證「不算曠職」判賠70萬元

第2家松屋x松乃家複合店落腳芝山　4/27改裝「5月下旬重新開幕」

達美全新「套房式商務艙」亮相！最快明年搭得到　還有自助點心吧

台股14檔「抓去關」新名單　散熱飆股健策、記憶體宇瞻入列

台東最美星空邁入第9年　8場音樂會+遍地星光計畫登場

張凌赫回來了！190cm「從背後環抱」王楚然　350部最新陸劇來襲

保險套恐漲！疾管署曝國內庫存可撐半年　新貨恐延後到貨

砸大錢卻遇「裝潢蟑螂」　建商靠規模經濟壓低裝修成本

炎亞綸罕見「發聲挺汪東城」：真的不容易！　爆男友也遭CP粉騷擾

台東地檢署反賄選再出擊　結合空中宣導強化識詐意識

父病辭職陷低谷　36歲的她靠再就業翻轉人生

【社會的洗禮】兒子玩玩具被媽「身高壓制」　輸到倒地痛哭XD

大陸熱門新聞

陸女大生受邀參加潑水節疑「平行輸出」轉賣緬甸 家人付贖金救不回

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

陸女因「空姐未說中文」失控吼叫…結局慘打臉

川普指伊朗船有「中國禮物」　中方發聲

宏福苑居民回家了　長輩拄拐杖爬18樓

老闆罵「滾」後他不進公司！法院：不算曠職

挪千萬公款20歲女稱「1次抖內46萬無感」

大陸海軍節開放參觀　台媒罕見深入軍艦內部

媽媽袋子裡查出陸護照！他依親定居遭廢止

鏡片裝反！14歲男度數暴漲到900度

苦撐7手足！陸20歲小伙賣肉養家人設翻轉

軍艦上無聊怎麼辦？　揭密大陸濰坊艦上消遣方式

陸兒童「近視神藥」賣爆！ 醫師曾警示：只能延緩，不能逆轉近視

高德地圖創辦人從「砍柴」認路啟蒙 用腳丈量到結合星鏈打造導航帝國

更多熱門

相關新聞

蕭景田喊「聽父母話」棄選　謝衣鳯回擊：我是新女性

蕭景田喊「聽父母話」棄選　謝衣鳯回擊：我是新女性

國民黨彰化縣長提名風波持續延燒，前考紀會主委魏平政已經掛起看板，正式投入參選，而縣黨部主委蕭景田日前則公開指出謝家不支持謝衣鳯參選，呼籲她「把父母的話當一回事」；今(23)日她接受專訪時明確表態參選決心，並嚴正回應「我是新女性，有獨立尊嚴，請不要代表我的父母發言，介入我的生涯規劃」。

引述「求真民調」　國民黨稱鄭習會獲肯定

引述「求真民調」　國民黨稱鄭習會獲肯定

中共喊台灣沒總統　綠黨團要蔣萬安表態：你阿公阿祖不是總統？

中共喊台灣沒總統　綠黨團要蔣萬安表態：你阿公阿祖不是總統？

陸嗆不存在「中華民國總統」！鄭麗文喊和陸能興台　民進黨回應了

陸嗆不存在「中華民國總統」！鄭麗文喊和陸能興台　民進黨回應了

賴清德出訪遭撤飛航許可　美國務院：相關國家在中國要求下行事

賴清德出訪遭撤飛航許可　美國務院：相關國家在中國要求下行事

關鍵字：

鄭麗文總統出訪史瓦帝尼

讀者迴響

熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股創高又暴跌！網驚「原來是巴逆逆進場了」

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面