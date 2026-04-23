鄭麗文批總統出訪受阻「重大挫敗」　陸委會：到底站在哪一邊？

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

總統賴清德出訪行程受阻，國民黨主席鄭麗文表示，全世界都接受九二共識、不支持台獨，政府一意孤行，導致外交一路挫敗。陸委會副主委、發言人梁文傑表示，全體台灣人對此事都憤憤不平，鄭麗文不知到底是站在哪一邊，「回來說習近平對台灣有多寬大，很尊重台灣的制度和生活方式，經過這次事件是沒有人會相信的。」

梁文傑23日在陸委會例行記者會上提到，不太理解鄭麗文的立場到底是什麼，因為鄭麗文到處說「全世界都奉行一個中國原則」，模里西斯這些國家就是聽中共的話，告訴你什麼叫「一中原則」，就是只有中華人民共和國叫中國，台灣是中國的一部分，台灣沒有總統。

梁文傑說，模里西斯這些國家現在就是跟著中共的意旨，因為台灣沒有總統，所以沒有「總統專機」可以申請航線，「若按照鄭麗文的講法，全世界都奉行一個中國原則的話，那她應該要興高采烈，應該要說模里西斯這些國家做的都是對的，甚至要發賀電過去表示感謝，為什麼會說外交挫敗？我不太懂鄭麗文的理由是什麼。」

▼鄭麗文參訪小米汽車工廠。（圖／記者陳冠宇攝）



梁文傑指出，今天碰到這樣的狀況，當然是有史以來的第一次，因為我方並沒有申請去模里西斯這些國家，對方卻用一中原則的理由，來拒絕我方總統專機過境，「對全體台灣人民來說當然都覺得憤憤不平，但是鄭麗文作為最大在野黨主席，在這個問題上，實在不太知道到底是站在哪一邊。」

梁文傑提到，國台辦昨天的記者會講得很明確，中華民國沒有總統、中華民國不存在，「鄭麗文前一陣子跑去中山陵，講中華民國幾年幾年，就以為中共可以容忍中華民國存在，又回來說習近平對台灣有多寬大，很尊重台灣的制度和生活方式，經過這次事件是沒有人會相信的。」

梁文傑還說，「希望鄭麗文不要再幫中共塗脂抹粉，中共的立場很清楚，就是沒有中華民國、不承認中華民國、中華民國沒有總統。」