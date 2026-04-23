母熊帶小熊提早出沒　專家示警：危險性更高

▲日本近期熊隻出沒頻率上升。（示意圖／VCG）

記者洪菱鞠／綜合報導

隨著氣溫回升，熊隻陸續結束冬眠，日本各地近期頻傳熊出沒事件。宮城縣仙台市不僅有熊闖入住宅區，4月目擊通報已達48件，為過去5年平均的約1.5倍；岩手縣山區也傳出今年首起疑似熊襲致死案件。專家示警，接下來可能增加的是「母子熊」出沒，其危險程度遠高於單獨行動的熊隻。

據《朝日電視台》報導，有民眾於22日在秋田縣羽後町拍到熊隻出沒畫面，最初只見一大一小的身影，隨後又出現其他個體，總計共有4頭熊，在距離民宅約300公尺處活動，研判為母熊帶著多隻幼熊。專家指出，4月下旬就出現在人類生活圈的母子熊，情況並不尋常。

岩手大學農學部副教授山內貴義表示，母子熊通常比單獨個體更晚結束冬眠，往年多在5月才會甦醒，今年卻有提前活動的跡象，可能對春季出遊旺季帶來風險。他指出，母熊因保護幼熊的本能，警戒心極高、情緒緊繃，危險程度遠高於單獨個體。

過去影像也曾記錄，母熊會咆哮並威嚇試圖接近幼熊的公熊。專家說明，正因這種強烈的護幼本能，母熊傾向避開可能出現強勢個體的區域，轉而在相對安全的環境活動，而這些地點往往更接近人類居住區，也因此提高母子熊在聚落周邊出沒的機率。

隨著日本黃金週將近，防範熊隻的需求也隨之升高。愛媛縣一家公司開發新型「驅熊發射器」，射程約15公尺，彈體內含以海星粉碎發酵後產生的強烈氣味液體，並混合辣椒素，落地後可散發熊隻厭惡的氣味。經測試，熊在聞到氣味後出現躁動並遠離現場。產品預計於下個月上市，目前已接獲多個熊隻頻繁出沒地區的詢問。