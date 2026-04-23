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「飯店水龍頭一開就能喝？」日本人也不敢　一票苦主：拉了3天

▲▼停水，水龍頭，自來水。（示意圖／記者許力方攝）

▲原PO發問，大家敢直接喝日本飯店水龍頭的水嗎？（示意圖／記者許力方攝）

記者劉維榛／綜合報導

不是水龍頭的水都可以喝！一名網友好奇發問，大家去日本旅遊時，真的敢直接打開飯店水龍頭的水來喝嗎？貼文曝光後掀起熱議，不少人坦言寧可買瓶裝水，還有苦主分享喝了之後拉肚子3天；甚至住在日本多年的網友也說，平常多半是裝過濾器、煮沸，或直接買寶特瓶裝水，認為別拿腸胃開玩笑。

一名網友在Threads表示，以前就知道日本飯店水龍頭的水打開就能直接飲用，不過實際出國旅遊時，他還是忍不住好奇，「大家去日本真的會直接喝嗎？還是會另外去買瓶裝水？」

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日本人也不敢喝　多數會過濾或買瓶裝水

底下網友熱議，「雖然都說日本打開水龍頭可直接喝，但目前還沒遇過直接喝的日本人，包括同事們都是買瓶裝水/茶，可以喝...但大概日本人也不敢喝」、「日本人至少都會過濾水器才喝，外國人水土不服，請不要拿腸胃開玩笑」、「有的日本飯店不能直接喝，水龍頭旁會有提示牌子寫『禁止生飲』之類的」。

喝飯店水龍頭的水！苦主親身經歷：拉肚子3天

不少苦主分享，「不要喝！！請去飯店附近的超市買水，之前喝過飯店水龍頭的水，然後拉了3天的肚子，不需要用身體健康（省）這個小錢」、「早上去慢跑喝了他們公園的公共飲水機，消毒水味道很重...結果沒多久回飯店就拉了」、「之前去東京住share house一個月，原本也是裝水龍頭的水，結果幾乎每天都在拉肚子，後來一起去遊學的姊妹跟我說，她都買瓶裝水，我改喝瓶裝水就沒有在拉肚子了」。

也有住日台人說明，「在日本住十幾年，我們都喝寶特瓶的水。 關於煮飯的水，則是去超市買專用的容器，免費裝RO水回家煮飯用。（可以重複使用免費裝）」、「住15年以上，311之後我就再也沒有直接生飲過，家裡有裝過濾器，然後再煮過，不然就是買礦泉水，日本同事也不喝生水的」、「住東京，廚房水龍頭有淨水功能，要喝的時候切淨水直接喝；但是在外面絕對不會喝水龍頭的水，一定是買瓶裝水來喝」。

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