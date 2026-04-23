　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠離手搖飲陷阱！全糖珍奶等同吞下15顆方糖　醫曝健康飲3大招

▲▼莊茵淇營養師提醒，研究顯示，一杯全糖珍珠奶茶入口，相當於吞下15顆方糖。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲莊茵淇營養師提醒，研究顯示，一杯全糖珍珠奶茶入口，相當於吞下15顆方糖。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

現代人工作壓力大，高温來臨午後一杯手搖飲似乎成為許多人的「療癒小確幸」。衛生福利部玉里醫院莊茵淇營養師提醒，這杯甜蜜的飲品，可能正悄悄關閉你的代謝開關，為健康埋下隱憂。

研究顯示，過量液體甜味劑（尤其是果糖）是導致「胰島素阻抗」的重要原因。當一杯全糖珍珠奶茶入口，相當於吞下15顆方糖，糖分快速轉化為脂肪並堆積在內臟，讓腰圍在不知不覺中增加。玉里醫院營養師指出：「這也是為什麼許多上班族明明吃得不多，卻容易出現血糖、血脂超標的情況。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼莊茵淇營養師提醒，研究顯示，一杯全糖珍珠奶茶入口，相當於吞下15顆方糖。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院長期推動健康促進計畫，除了運動減脂課程，也重視飲食教育。莊營養師建議，想要降低代謝壓力，可以從以下三招開始：
1.無糖茶起步：保留茶香，戒掉糖分負擔。
2.咀嚼感替代：以低熱量的愛玉或寒天取代高糖配料。
3.氣泡水助攻：選擇無糖氣泡水，滿足碳酸口感。

▲▼莊茵淇營養師提醒，研究顯示，一杯全糖珍珠奶茶入口，相當於吞下15顆方糖。（圖／玉里醫院提供，下同）

莊營養師強調，健康飲食並非一蹴可幾，而是需要逐步養成的生活習慣。她表示：「嘗試連續三天只喝無糖飲品或多喝白開水，身體就能感受到明顯的輕盈感。這樣的小挑戰，不僅能幫助代謝力重啟，也能讓員工在工作中保持更好的專注力與活力。」

▲▼莊茵淇營養師提醒，研究顯示，一杯全糖珍珠奶茶入口，相當於吞下15顆方糖。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲玉里醫院簡以嘉院長期望透過簡單易行的飲食策略，降低慢性疾病風險，並在日常生活中落實健康行為。

玉里醫院簡以嘉院長提到，醫院秉持「以人為本」的宗旨，除了提供專業醫療服務，也致力於打造幸福職場，關注員工的身心健康。此次由營養師背書的飲食提醒，正是健促計畫的一環，期望透過簡單易行的飲食策略，協助員工降低慢性疾病風險，並在日常生活中落實健康行為。

玉里醫院表示，未來將持續推動多元健康促進活動，從飲食、運動到心理支持，全方位照顧員工的健康。醫院呼籲大家，從今天開始挑戰「無糖生活」，一起為代謝力加分，為幸福職場加油。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股14檔「抓去關」新名單
存款200萬「卻0張股票」　OL急問：現場進場是大韭菜？
想學伊朗！印尼提議馬六甲海峽收費　星馬反對
36歲女警產後大出血亡！嬰缺氧腦受損　診所遺憾發聲
快訊／台股活水！主動式ETF規定大鬆綁
追白沙屯媽祖！走一半突倒地…51歲香燈腳「搶救8天亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

惟覺老和尚圓寂10周年　中台世博館推仰懷宗範特展暨講座

拚2千萬名觀光客來台　賴正鎰再掌全國觀光旅館公會理事長

「不懷孕能住月子中心嗎？」過來人點頭　網反推住飯店：更爽

「飯店水龍頭一開就能喝？」日本人也不敢　一票苦主：拉了3天

遠離手搖飲陷阱！全糖珍奶等同吞下15顆方糖　醫曝健康飲3大招

入夜中部以北雨最大　明天轉涼全台濕答答

訪蘋果麵包創始店　2歲前住台中！太空人林琪兒：吃了才頭好壯壯

台鐵周末軌道切換「桃園=中壢慢行至6/7」　列車延誤3~5分鐘

29歲男比腕力上臂劇痛突沒力　肱骨「硬生生擰斷」螺旋性骨折

住台灣多年！日本人列「8大後遺症」　被同化笑喊：回不去了

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

惟覺老和尚圓寂10周年　中台世博館推仰懷宗範特展暨講座

拚2千萬名觀光客來台　賴正鎰再掌全國觀光旅館公會理事長

「不懷孕能住月子中心嗎？」過來人點頭　網反推住飯店：更爽

「飯店水龍頭一開就能喝？」日本人也不敢　一票苦主：拉了3天

遠離手搖飲陷阱！全糖珍奶等同吞下15顆方糖　醫曝健康飲3大招

入夜中部以北雨最大　明天轉涼全台濕答答

訪蘋果麵包創始店　2歲前住台中！太空人林琪兒：吃了才頭好壯壯

台鐵周末軌道切換「桃園=中壢慢行至6/7」　列車延誤3~5分鐘

29歲男比腕力上臂劇痛突沒力　肱骨「硬生生擰斷」螺旋性骨折

住台灣多年！日本人列「8大後遺症」　被同化笑喊：回不去了

第2家松屋x松乃家複合店落腳芝山　4/27改裝「5月下旬重新開幕」

達美全新「套房式商務艙」亮相！最快明年搭得到　還有自助點心吧

台股14檔「抓去關」新名單　散熱飆股健策、記憶體宇瞻入列

台東最美星空邁入第9年　8場音樂會+遍地星光計畫登場

張凌赫回來了！190cm「從背後環抱」王楚然　350部最新陸劇來襲

保險套恐漲！疾管署曝國內庫存可撐半年　新貨恐延後到貨

砸大錢卻遇「裝潢蟑螂」　建商靠規模經濟壓低裝修成本

炎亞綸罕見「發聲挺汪東城」：真的不容易！　爆男友也遭CP粉騷擾

台東地檢署反賄選再出擊　結合空中宣導強化識詐意識

父病辭職陷低谷　36歲的她靠再就業翻轉人生

【愛情來得太快】問加什麼油？騎士回「撒拉嘿唷」網笑瘋

生活熱門新聞

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

台股「半小時慘翻車」　一票上班族：太恐怖了

水果攤老闆一句「很多人不敢吃」全送她！ 大票推爆

日本人來台4年　逛賣場見「大腸束」驚呼回不去了

高鐵員工涉「新左營站小便斗裝針孔」　恐上千人遭偷拍

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

骰子不念「ㄕㄞˇ」 國小課本注音曝！家長傻眼

NONO喊「沒射精不算」！荒唐發言一次看

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

擬禁高德地圖！他實測喊「細節驚人」　網：用過回不去

更多熱門

相關新聞

6行為「天天在吞塑膠」！醫警告：一杯茶釋放116億顆

6行為「天天在吞塑膠」！醫警告：一杯茶釋放116億顆

你以為微塑膠只是環境問題嗎？其實它早已悄悄入侵你的身體！家醫科醫師李思賢近日分享一組驚人數據，揭露現代人日常生活中每天都在做的最平凡舉動，竟會讓身體淪為「塑膠回收場」。他根據2019年McGill大學研究指出，光是泡一杯塑膠茶包的茶，就會釋放116億顆微塑膠，醫師直言：「這數字可能讓你很不舒服。」

CoCo果粒茶買一送一　發發「世界地球日」純茶免費送

CoCo果粒茶買一送一　發發「世界地球日」純茶免費送

家電維修變失蹤...專家揭3招避坑

家電維修變失蹤...專家揭3招避坑

補水卻更腫？6種「偽健康飲料」一次看

補水卻更腫？6種「偽健康飲料」一次看

下午狂喝手搖怕變胖？3招教你聰明選

下午狂喝手搖怕變胖？3招教你聰明選

關鍵字：

遠離手搖飲陷阱全糖珍奶15顆方糖健康飲3大招

讀者迴響

熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股創高又暴跌！網驚「原來是巴逆逆進場了」

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面