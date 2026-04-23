遠離手搖飲陷阱！全糖珍奶等同吞下15顆方糖　醫曝健康飲3大招

▲莊茵淇營養師提醒，研究顯示，一杯全糖珍珠奶茶入口，相當於吞下15顆方糖。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

現代人工作壓力大，高温來臨午後一杯手搖飲似乎成為許多人的「療癒小確幸」。衛生福利部玉里醫院莊茵淇營養師提醒，這杯甜蜜的飲品，可能正悄悄關閉你的代謝開關，為健康埋下隱憂。

研究顯示，過量液體甜味劑（尤其是果糖）是導致「胰島素阻抗」的重要原因。當一杯全糖珍珠奶茶入口，相當於吞下15顆方糖，糖分快速轉化為脂肪並堆積在內臟，讓腰圍在不知不覺中增加。玉里醫院營養師指出：「這也是為什麼許多上班族明明吃得不多，卻容易出現血糖、血脂超標的情況。」

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玉里醫院長期推動健康促進計畫，除了運動減脂課程，也重視飲食教育。莊營養師建議，想要降低代謝壓力，可以從以下三招開始：

1.無糖茶起步：保留茶香，戒掉糖分負擔。

2.咀嚼感替代：以低熱量的愛玉或寒天取代高糖配料。

3.氣泡水助攻：選擇無糖氣泡水，滿足碳酸口感。

莊營養師強調，健康飲食並非一蹴可幾，而是需要逐步養成的生活習慣。她表示：「嘗試連續三天只喝無糖飲品或多喝白開水，身體就能感受到明顯的輕盈感。這樣的小挑戰，不僅能幫助代謝力重啟，也能讓員工在工作中保持更好的專注力與活力。」

▲玉里醫院簡以嘉院長期望透過簡單易行的飲食策略，降低慢性疾病風險，並在日常生活中落實健康行為。

玉里醫院簡以嘉院長提到，醫院秉持「以人為本」的宗旨，除了提供專業醫療服務，也致力於打造幸福職場，關注員工的身心健康。此次由營養師背書的飲食提醒，正是健促計畫的一環，期望透過簡單易行的飲食策略，協助員工降低慢性疾病風險，並在日常生活中落實健康行為。

玉里醫院表示，未來將持續推動多元健康促進活動，從飲食、運動到心理支持，全方位照顧員工的健康。醫院呼籲大家，從今天開始挑戰「無糖生活」，一起為代謝力加分，為幸福職場加油。

