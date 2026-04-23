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美國將限制與南韓共享「北韓機密」　統一部長洩密惹禍

▲▼南韓統一部長鄭東泳。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓統一部長鄭東泳。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓統一部長鄭東泳近日在國會發言時，點名北韓（朝鮮）平安北道龜城市為濃縮鈾設施所在，引發美方強烈反彈與外交疑慮。因此，美國決定近期將限制對南韓提供部分北韓軍事機密，事件更延燒成南韓朝野政治攻防與「是否外洩機密」的爭議，牽動美韓情報合作關係敏感神經。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓統一部長鄭東泳於3月6日在國會外交統一委員會質詢中表示，北韓目前仍在運作的濃縮鈾生產設施，除了平安北道寧邊郡、南浦市降仙地區外，平安北道龜城市也在其中，強調相關資訊早已見於公開研究機構與外媒報導。

對此，美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）韓國問題專家車維德（Victor Cha）隨即在社群平台X發文反駁，直指智庫從未發布任何關於北韓龜城核設施的報告，使鄭東泳的引用來源出現重大爭議。

報導指出，美方認為鄭東泳的發言涉及敏感軍事情報外洩風險，已於近期決定對南韓採取措施，限制部分透過衛星、監聽與偵察系統取得的北韓情報共享。知情官員表示，此舉與鄭東泳公開提及北韓龜城核設施的時間點高度重疊，顯示美方對資訊外流的高度警戒，擔心可能導致北韓調整設施偽裝或通訊模式。

鄭東泳當時則引述KBS報導與CSIS等資料，強調構成北韓龜城地區核開發活動早已被反覆提及。

不過，美方態度顯然不接受此說法。報導指出，美國曾透過駐韓美軍司令官、駐韓美國大使館情報單當官員，向南韓國防部長安圭伯與南韓國家情報院（國情院）表達關切與抗議，認為相關資訊屬於敏感範圍，一旦公開恐削弱美方偵察能力與情報來源安全。

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