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訪蘋果麵包創始店　2歲前住台中！太空人林琪兒：吃了才頭好壯壯

▲林琪兒,盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲美國首位台裔太空人林琪兒重回台中，與蘋果麵包創始店負責人劉哲基相見歡。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

首位台裔太空人林琪兒今天到訪台中，首站前往六、七年級生共同回憶，古早味蘋果麵包創始店「劉麵包」，並與高齡百歲的創始人劉哲基相見歡。林琪兒幽默地表示，相信自己小時候有吃過蘋果麵包，「才能頭好壯壯，完成太空任務」。隨後林琪兒轉往台中聯勤招待所與台中市長盧秀燕合體，盧秀燕也熱情地對林琪兒「歡迎回家」，並邀請9月再來台中參加招待所的開幕儀式。

林琪兒「Kjell Lindgren」是美國首位台裔太空人，出生於台北，母親為台灣人，父親在台中清泉崗駐紮，兩人在台中相識，林琪兒2歲半前曾經在台中生活。而劉麵包則是家喻戶曉的蘋果麵包創始店，店址就在昔日美軍俱樂部附近，當時美國人駐紮台灣，每天都要吃麵包，劉哲基為了供應美軍，加上當時蘋果珍稀，因此以蘋果麵包為發想製作的麵包，也成為六、七年級生的共同回憶。

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▲林琪兒,盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕熱情地對林琪兒喊「歡迎回家」。（圖／記者游瓊華攝）

林琪兒表示，非常高興來到劉麵包，也感謝劉哲基過去對美軍的支持、提供這麼棒的麵包。結束劉麵包行程，林琪兒則在台中市長盧秀燕邀請下前往前身為美軍俱樂部、即將開幕的聯勤招待所。盧秀燕熱情喊「歡迎回家」，林琪兒也感性地說，台中是他的生命起點，最初的兩年是在這裡度過的。之後，自己在太空中繞行了地球數百圈，而現在，有機會回到台中，與這裡的家人分享經歷。

▲林琪兒,盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲蘋果麵包是許多六七年級生的共同回憶。（圖／記者游瓊華翻攝）

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