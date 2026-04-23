台鐵周末軌道切換「桃園=中壢慢行至6/7」　列車延誤3~5分鐘

▲台鐵配合軌道切換工程，列車行駛將有調整。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵因應內壢段臨時軌第一階段工程切換施工，將於4月25日晚間10時至隔日26日清晨6時20分，安排部分列車截短行駛，並以客運車輛接駁桃園、內壢、中壢三站間的旅客。此外，配合桃園=中壢間路線切換工程限速，實施列車慢行管控至6月7日，預估行經該路段列車約延誤3到5分鐘。

配合內壢站臨時軌道切換及後續施工，4月25日晚間10時至26日清晨6時20分，部分列車截短行駛及停駛，採客運接駁，接駁服務分兩個時段進行，第一階段為4月25日晚間10時至26日凌晨0時20分，第二段為26日清晨5時至6時20分。

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▲▼台鐵配合軌道切換工程，列車行駛將有調整。（圖／台鐵提供）

接駁區間為桃園=內壢=中壢間，從桃園站與中壢站同步對開，約每5至10分鐘一班，並視現場狀況機動調整班次；25日預計調度約24輛次，26日約14輛次。接駁車停靠方式與台鐵車站相同，旅客可跟隨台鐵人員指引前往搭乘，各站也將加強廣播提醒。

此外，路線切換工程完成後，桃園至中壢間仍需配合安全管控實施列車慢行，慢行路段長約3公里，限速約40至60公里，預計每列車經過該路段將延誤約3至5分鐘，影響範圍及於基隆至新竹間各級列車，慢行措施將持續至6月7日。

台鐵呼籲，旅客近期搭乘該區間列車，行程規劃應預留充裕時間，對於造成的不便，敬請見諒。

▼台鐵配合軌道切換工程，列車行駛將有調整。（圖／台鐵提供）