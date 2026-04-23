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戰爭毀經濟！伊朗200萬人失業　斷網52天「經濟損失568億」

▲▼美伊停火期間，伊朗首都德黑蘭（Tehran）的日常生活。（圖／路透）

▲停火期間，伊朗首都德黑蘭（Tehran）的日常生活。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

伊朗早已陷入經濟危機，如今又因戰爭備受重創，不僅200萬人失去工作，50多天的全國性斷網也嚴重影響人民生計，累計經濟損失恐怕超過18億美元（約新台幣568億元）。

伊朗大裁員　恐200萬人丟工作

BBC指出，大規模裁員已成伊朗民眾的最熱烈討論話題，許多人在X分享，他們目睹地鐵、高速公路及辦公室停車場一片空蕩蕩。

受影響的不止是因遭空襲被迫關閉的工廠，還擴及其他製造業、零售業、進出口貿易與科技數位領域。許多消費者也開始削減不必要開支，導致旅遊業、餐飲業、食品雜貨等零售業需求下跌。

伊朗勞工暨社會安全部副部長莫哈馬迪（Gholamhossein Mohammadi）19日證實，已有200萬人因為戰爭失去工作。據悉，一些公司決定裁員，但承諾情況好轉就會重新聘人，另一些公司則強迫員工休無薪假。

▲▼美伊停火期間，伊朗首都德黑蘭（Tehran）的日常生活。（圖／路透）

不只石化鋼鐵廠　伊朗人曝真實情況

3月底4月初，美以打擊伊朗位於阿薩魯耶赫（Asaluyeh）與馬沙爾（Mahshahr）的2大石化工廠，並且襲擊莫巴拉克鋼鐵（Mobarakeh Steel）、胡齊斯坦鋼鐵（Khuzestan Steel）2大鋼鐵工廠，直接造成數萬人失業，連帶影響上下游供應鏈，波及人數多達數十萬人。

舉例而言，伊朗汽車製造業的直接與間接從業人口多達100萬人，目前就已傳出多起大規模裁員消息。

除了國內供應鏈中斷，荷莫茲海峽航運受阻，導致原物料進口中斷，也迫使一些工廠關閉並資遣員工。中部庫姆省（Qom）一名製造業主管透露，「我們連貨都上不了船，因為外國供應商擔心船隻根本無法駛入伊朗水域。」

另有網友在社群媒體發文指出，親戚任職的紡織廠因無法從澳洲進口原料，650名員工之中已有600人被開除。

網路封鎖超傷　女性成為重災戶

根據NPR報導，戰爭爆發以來，伊朗政府封鎖公民訪問全球網際網路的權限，只剩下當局批准的「白SIM卡」可用。有些人從黑市購買昂貴的星鏈（Starlink）頻寬或地下SIM卡，但其連線品質不穩，許多網頁和社群媒體都無法載入。

官員們表示，關閉網路是出於安全考量，旨在防範監控、間諜與網路攻擊。德黑蘭今年初鎮壓全國反政府示威期間也採取類似行動，當時目的是限制示威者組織與取得資訊的能力。不過，此舉同時重創科技與數位產業。

根據伊朗資通訊部長哈希米（Sattar Hashemi）1月估算，斷網一天至少造成50兆里亞爾損失。戰爭爆發至BBC發稿的21日已經實施52天，累計損失保守估計逾18億美元。

報導也特別指出，網路封鎖對於女性勞動者的衝擊尤其嚴重。官方數據顯示，戰前伊朗每9名適齡勞動女性之中僅1人有工作，數十萬人仰賴Instagram等社群平台維繫客源、維持生計。

戰爭經濟都受挫　伊朗人民苦

伊朗各行各業出現裁員潮之際，今年3月官方公布的通膨率已經突破50%，而且許多專家認為未來幾個月可能持續惡化。

如果戰火重燃或國際制裁未能解除，數千萬伊朗人民的生活恐將變得更加艱難。不只空襲帶來的災難性後果，經濟衰退、失業率攀升及物價飛漲，都會顯著惡化危機。

 
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