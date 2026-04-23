　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭景田喊「聽父母話」棄選彰化縣長　謝衣鳯強硬回擊：我是新女性

▲▼立委謝衣鳯。（圖／記者李毓康攝）

▲立委謝衣鳯參選彰化縣長決心不變。（圖／記者李毓康攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨彰化縣長提名風波持續延燒，前考紀會主委魏平政已經掛起看板，正式投入參選，而縣黨部主委蕭景田日前則公開指出謝家不支持謝衣鳯參選，呼籲她「要聽父母的話」；今(23)日她接受專訪時明確表態參選決心，並嚴正回應「我是新女性，有獨立尊嚴，請不要代表我的父母發言，介入我的生涯規劃」。

謝衣鳯上午接受媒體人光芹《中午來開匯》節目專訪時，展現參選彰化縣長的堅定意志。她表示，自己擁有獨特的政治魅力與理念，足以打破彰化傳統性別偏見，「成功不一定要我，但有我一定成功」。她強調，家庭是她的避風港，但生涯規劃應由自己決定，「現在已是年輕人決定未來的時刻」。

針對蕭景田日前指謝家不支持謝衣鳯參選，並要她「要聽父母的話」，謝衣鳯不滿回擊，要求蕭景田不應一再代為發言。蕭景田事後回應，若發言讓謝衣鳯感到不舒服，他願意道歉。

此外，謝衣鳯也質疑黨內提名機制「為何遇到我就跳過了？」，指出新竹縣與台中市皆採初選，唯獨彰化縣採徵召方式，甚至傳出將徵召前考紀會主委魏平政。她呼籲黨中央回歸協調民調或初選制度。蕭景田日前接受專訪已指出，提名方式屬黨中央權責，地方黨部僅負責執行與輔選，對人選產生無主導權，不過在此喧擾同時，魏平政已在南彰化掛起大型看板，宣示參選。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股14檔「抓去關」新名單
存款200萬「卻0張股票」　OL急問：現場進場是大韭菜？
想學伊朗！印尼提議馬六甲海峽收費　星馬反對
36歲女警產後大出血亡！嬰缺氧腦受損　診所遺憾發聲
快訊／台股活水！主動式ETF規定大鬆綁
追白沙屯媽祖！走一半突倒地…51歲香燈腳「搶救8天亡」
寶佳子弟兵開出第一槍！新案登錄「每坪最多便宜10萬」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文認與谷立言會面談軍購　「發價書一到馬上處理不延宕」

徐瑞希提告確認黨員資格勝訴　民眾黨：難以理解、將研議提起上訴

出訪受阻！賴清德要朝野認清中國　鄭麗文：破口大罵有失風度

立院初審選罷法修正案！「受緩刑宣告者」可參選　詐欺犯不得參選

蕭景田喊「聽父母話」棄選彰化縣長　謝衣鳯強硬回擊：我是新女性

立院研究大樓跳電暗摸摸！助理「被迫數位遊牧」　也有人原地下班

蘇巧慧團隊以AI製作青年政見動畫　「四大支持」照顧新北青年

忘了求真民調的「假老二」？　國民黨引述數據稱鄭習會獲肯定

中國逼友邦「不給飛」賴清德訪非生變　AIT谷立言：威脅國際和平

荷蘭躍升台灣歐盟最大貿易夥伴　駐台代表：深化AI與半導體合作

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

鄭麗文認與谷立言會面談軍購　「發價書一到馬上處理不延宕」

徐瑞希提告確認黨員資格勝訴　民眾黨：難以理解、將研議提起上訴

出訪受阻！賴清德要朝野認清中國　鄭麗文：破口大罵有失風度

立院初審選罷法修正案！「受緩刑宣告者」可參選　詐欺犯不得參選

蕭景田喊「聽父母話」棄選彰化縣長　謝衣鳯強硬回擊：我是新女性

立院研究大樓跳電暗摸摸！助理「被迫數位遊牧」　也有人原地下班

蘇巧慧團隊以AI製作青年政見動畫　「四大支持」照顧新北青年

忘了求真民調的「假老二」？　國民黨引述數據稱鄭習會獲肯定

中國逼友邦「不給飛」賴清德訪非生變　AIT谷立言：威脅國際和平

荷蘭躍升台灣歐盟最大貿易夥伴　駐台代表：深化AI與半導體合作

第2家松屋x松乃家複合店落腳芝山　4/27改裝「5月下旬重新開幕」

達美全新「套房式商務艙」亮相！最快明年搭得到　還有自助點心吧

台股14檔「抓去關」新名單　散熱飆股健策、記憶體宇瞻入列

台東最美星空邁入第9年　8場音樂會+遍地星光計畫登場

張凌赫回來了！190cm「從背後環抱」王楚然　350部最新陸劇來襲

保險套恐漲！疾管署曝國內庫存可撐半年　新貨恐延後到貨

砸大錢卻遇「裝潢蟑螂」　建商靠規模經濟壓低裝修成本

炎亞綸罕見「發聲挺汪東城」：真的不容易！　爆男友也遭CP粉騷擾

台東地檢署反賄選再出擊　結合空中宣導強化識詐意識

父病辭職陷低谷　36歲的她靠再就業翻轉人生

【愛情來得太快】問加什麼油？騎士回「撒拉嘿唷」網笑瘋

政治熱門新聞

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

體恤小黃！中東戰事衝擊油價　行政院推計程車補貼每輛6000元

吳宗憲喜迎千金報喜　PO照喊「前世情人報到」藍委齊祝賀

首見！「雨刷」財產申報載明陸配妻子已跑路　名下多項名錶、珠寶

高德地圖藏隱憂？　王義川揭高雄測試結果：資安沒疑慮但還是別下載

台聯還在拚！黨主席確定連任　提名2戰將投入2026選戰

快訊／陳歐珀涉貪遭重判「火速退黨」　民進黨廉政會祭最重除名處分

開第一槍！江和樹表態挺盧秀燕選總統　「現在就是最好時間點」

高德地圖行動軌跡會回傳中國伺服器　資安署呼籲：在台灣不要用

震民調／不是盧秀燕！2028藍白合呼聲最高是他　韓國瑜也殺進榜單

里長競選形象照「露腹肌」爆紅！全場大歪樓

陸嗆不存在「中華民國總統」！鄭麗文喊和陸能興台　民進黨回應了

禁用高德地圖？謝寒冰：僅一招可解

網友連問「可以幫柯文哲辯護嗎？」　陳水扁親回：律師執照被吊銷了

更多熱門

相關新聞

引述「求真民調」　國民黨稱鄭習會獲肯定

引述「求真民調」　國民黨稱鄭習會獲肯定

2024總統大選期間，藍白侯選人和侯友宜與柯文哲一度有意合作，最後卻分道揚鑣，當時藍營普遍認為求真民調做假民調，讓藍白合破局，意圖使侯友宜不當選。不過，國民黨主席鄭麗文結束鄭習會返台後，自豪訪陸成績斐然，國民黨今（23日）下午竟又引述過往施測「效度」飽受質疑的「求真民調」，表示有54.8%民眾認同「兩岸溝通交流」更勝依賴軍購、備戰對抗，認為是「這一次，為了和平站出來」。

陸嗆不存在「中華民國總統」！鄭麗文喊和陸能興台　民進黨回應了

陸嗆不存在「中華民國總統」！鄭麗文喊和陸能興台　民進黨回應了

ET專訪／批中共阻賴清德出訪「蠢」　黃國昌認替民進黨助選

ET專訪／批中共阻賴清德出訪「蠢」　黃國昌認替民進黨助選

震民調／不是盧秀燕！2028藍白合呼聲最高是他　韓國瑜也殺進榜單

震民調／不是盧秀燕！2028藍白合呼聲最高是他　韓國瑜也殺進榜單

軍購條例明協商　AIT會見鄭麗文提兩岸和平

軍購條例明協商　AIT會見鄭麗文提兩岸和平

關鍵字：

2026大選彰化縣彰化縣長謝衣鳯鄭麗文蕭景田

讀者迴響

熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股創高又暴跌！網驚「原來是巴逆逆進場了」

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面