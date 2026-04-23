蕭景田喊「聽父母話」棄選彰化縣長　謝衣鳯強硬回擊：我是新女性

▲立委謝衣鳯參選彰化縣長決心不變。（圖／記者李毓康攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨彰化縣長提名風波持續延燒，前考紀會主委魏平政已經掛起看板，正式投入參選，而縣黨部主委蕭景田日前則公開指出謝家不支持謝衣鳯參選，呼籲她「要聽父母的話」；今(23)日她接受專訪時明確表態參選決心，並嚴正回應「我是新女性，有獨立尊嚴，請不要代表我的父母發言，介入我的生涯規劃」。

謝衣鳯上午接受媒體人光芹《中午來開匯》節目專訪時，展現參選彰化縣長的堅定意志。她表示，自己擁有獨特的政治魅力與理念，足以打破彰化傳統性別偏見，「成功不一定要我，但有我一定成功」。她強調，家庭是她的避風港，但生涯規劃應由自己決定，「現在已是年輕人決定未來的時刻」。

針對蕭景田日前指謝家不支持謝衣鳯參選，並要她「要聽父母的話」，謝衣鳯不滿回擊，要求蕭景田不應一再代為發言。蕭景田事後回應，若發言讓謝衣鳯感到不舒服，他願意道歉。

此外，謝衣鳯也質疑黨內提名機制「為何遇到我就跳過了？」，指出新竹縣與台中市皆採初選，唯獨彰化縣採徵召方式，甚至傳出將徵召前考紀會主委魏平政。她呼籲黨中央回歸協調民調或初選制度。蕭景田日前接受專訪已指出，提名方式屬黨中央權責，地方黨部僅負責執行與輔選，對人選產生無主導權，不過在此喧擾同時，魏平政已在南彰化掛起大型看板，宣示參選。