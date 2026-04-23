失智婦初抵金門不慎走失　金城警地毯式搜索1小時尋獲

▲失智老婦初抵金門不慎走失，金城分局火速尋人。（圖／金門縣警察局金城分局提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金城鎮日前發生一起令人揪心的老婦走失案件，所幸在警方積極動員與科技輔助下，短短一小時內便化險為夷。

一名患有失智症狀的張黃老婦人，因本月初才隨家屬從外地遷往金門定居，在對島上地形與街道極度陌生的情況下，於民族路住處無預警獨自離家，急壞了出外買飯歸來的家屬。家屬發現母親失蹤後心急如焚，考量到母親年事已高且行動不便，加上對環境全然生疏，深怕發生意外，於當日上午11時許緊急撥打110向金門縣警察局金城分局求助。

金城派出所接獲報案後不敢大意，立即啟動失蹤人口協尋機制，確認老婦人特徵為短髮及特定顏色的上衣後，隨即開立證明並調派警力。警方採雙管齊下的策略，一方面指派線上巡邏員警、備勤人力及勤區警員在民族路周邊展開地毯式查訪，另一方面則派出專人過濾住家周邊監視器畫面，試圖拼湊出老婦人的離家動線。在員警洪德海、楊承叡及楊書銘等三人的通力合作下，警方掌握了關鍵去向，最終在報案不到一小時的時間內，於金城鎮某國小側門處發現一名特徵完全相符的老婦正瑟縮地蹲坐於路旁。

員警上前確認身分時，老婦顯得有些徬徨，警方隨即聯繫家屬趕抵現場。張姓報案人見到老母親平安無事，懸著的心終於放下，對警方專業且高效率的執行力表達了至高謝意。警方將人帶回所內撤銷協尋程序後，由家屬領回照顧。

金城分局藉此呼籲，失智長者在移居陌生環境初期，對空間辨識力更顯脆弱，家屬除應日常留心動向外，可考慮為長輩申請「預防走失愛心手鍊」，或在隨身衣物繡上聯絡電話，以便在萬一發生走失狀況時，能縮短尋人時間，守護長者安全。