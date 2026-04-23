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社會 社會焦點 保障人權

台中銀大門貼「勿落洗錢幫兇」海報　6幹部變內鬼護航狂洗36億

▲▼台中銀行,台中商銀。（圖／記者許權毅攝）

▲台中商銀爆出6名幹部替洪岳鵬集團洗錢36億。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中商銀爆出6名經理、襄理遭萬里開發公司董事長洪岳鵬吸收，協助掩護洗錢36億。檢方查出，洪是為了將菲律賓賭博事業或詐欺案洗錢，要求洪姓經理等人幫忙護航，只要帳戶出現示警，就以「尚屬合理、持續觀察」送請結案。台中商銀北屯分行外，還有張貼數張防制洗錢海報，未料內部幹部就是洗錢共犯，真的是極度諷刺。

台中地檢署追查，先後拉攏勾結台中商銀台中潭子分行經理張男、苗栗頭份分行經理莊男、中正分行經理黃男、北屯分行經理姚女、中正分行襄理陳女、北屯分行襄理蘇女加入。由洪岳鵬指示6人，從2024年9月至2025年4月間，濫用職權替12家無實際經營的企業社開戶，當作人頭戶。

▲▼專案小組到潭子分行蒐證，另本案扣得2億多元資產，包含洪岳鵬的邁巴赫豪車。（圖／記者許權毅翻攝）

洪岳鵬找來一名吳男居中協助，對檢方聲稱是吳男要進行直播事業收付才會需要開戶，只是協助介紹台中商銀。張姓經理等人，也沒進行客戶審查（KYC）之義務，直接協助資本額僅20萬的公司，破例開啟每日最高2000萬轉帳額度。

洪岳鵬與旗下多名成員「帝哥、天道、偉哥、吳OO」等人，從賭博事業收取賭資後，隨即從網路銀行不斷轉出賭資洗錢。台中商銀這端，再由張姓經理等6人，無視帳戶交易監控個案管理通報，在上頭寫了「評估尚屬合理」、「持續觀察」數次。

結果洪岳鵬集團就這樣順利與台中商銀幹部勾結，不斷洗錢協助隱匿金流，金額高達36億。檢警指揮拘提後，洪岳鵬、分行經理張男及莊男3人聲押獲准，經理黃男1000萬元、姚男600萬元、蘇男50萬元交保，襄理陳女請回。

洪岳鵬落網後仍否認犯行，聲稱只是協助介紹直播事業公司開戶，也替熟識行員作業績，但都一一被檢方持有證據打臉，有多處不合理處，包含證據顯示，洪男竟然能協助確認開戶資料，幫忙「印名片」。

其中，張姓經理坦承是受到洪岳鵬指示開戶，也未確認該企業社營業情形，就核予最高轉帳額度。但是，張仍否認犯行，說是洪幫忙介紹客戶，相信對方是正派經營，會核定2000萬，是因為該公司有找知名網紅進行直播拍賣，也是經年輕行員才得知確認。

▲▼台中銀行,台中商銀。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中銀行大門貼著防制洗錢宣導，幹部卻淪為共犯。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中銀行,台中商銀。（圖／記者許權毅攝）

媒體實際前往其中一間涉案的北屯分行，還可見大門張貼宣導海報稱「勿落入洗錢幫兇的陷阱」、「防制洗錢全民總動員」等。孰料，台中商銀內部就有6名幹部是洗錢共犯，金額還達到驚人的36億，檢方雖暫無查出洪岳鵬與6名幹部有對價關係，仍積極擴大追查中

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