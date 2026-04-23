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高德地圖「紅燈倒數」超準　交通部駁資料外流：大數據推估的

▲▼高德地圖App。（圖／翻攝App畫面）

▲高德地圖App。（圖／翻攝App畫面）

記者李姿慧／台北報導

中國高德地圖App登台，可查看台灣部分道路「紅綠燈倒數」，有些縣市紅綠燈倒數秒數幾乎是零誤差，引發資安疑慮。交通部嚴正澄清，高德地圖秒數非政府提供，「運輸資料流通服務平台」嚴格控管資安無虞，此案真正的安全隱憂在於使用「境外開發」軟體可能導致的個人隱私洩露或資安風險。

中國高德地圖App登台，街景可採3D呈現，且有紅燈秒數倒數功能，還結合天氣等資訊提供，衝上免費App下載排行第一名，不過因紅燈秒數倒數幾乎零誤差，引發資安疑慮討論。

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交通部今(23日)表示，政府從未提供相關資料給該軟體，請民眾放心。交通部「運輸資料流通服務平台（TDX）」建置目的是為了推廣智慧交通，提供的是公車、捷運、路況等公開資訊。經全面盤點，TDX 平台完全沒有紅綠燈即時秒數的資料，也沒有提供任何介面（API）給業者介接號誌資訊。

交通部強調，該平台對於資料開放採「最嚴格審視」態度，絕對不會開放涉及國安或機敏性的交通資料。

▲▼高德地圖App。（圖／翻攝App畫面）

▲高德地圖App。（圖／翻攝App畫面）

交通部說明，我國的交通號誌控制具有高度專業性與封閉性，相關資料僅供地方政府交通管理使用。所有號誌訊號都走政府專用網路（GSN VPN），並設有防火牆嚴密防護，非授權單位根本無法讀取，確保基礎設施安全無虞。

針對高德地圖上出現的紅綠燈秒數，交通部表示，該部分其實是透過「大數據推估」而來。該軟體是利用大量用戶導航時回傳的 GPS 定位、車速變化與停等時間，計算出路口的號誌規律，並非由我國政府機關主動提供。

交通部提醒，此案真正的安全隱憂在於使用「境外開發」軟體可能導致的個人隱私洩露或資安風險。請國人優先選擇受我國法規規範的導航服務，以保障個人資訊安全。

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