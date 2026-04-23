入夜中部以北雨最大　明天轉涼全台濕答答

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今晚至明晨鋒面通過，雨勢最明顯，中部以北要留意短延時豪雨，明天全台有雨，西半部也有局部大雨機率。另外，受東北季風影響，明、後天各地降溫明顯，北部相較今天下降7、8度，提醒民眾留意。

中央氣象署預報員林定宜表示，今晚鋒面南下通過，明天整天持續影響，東北季風增強，氣溫下降，今晚至明晨雨勢最明顯，中部以北有短延時豪雨，明天西半部也有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨，其他地區也有短暫陣雨或局部雷雨。

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林定宜指出，周六東北季風及華南雲雨區影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，其他地區也有短暫陣雨。下周日、周一氣溫回升，各地多雲到晴，僅東半部、恆春有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星短暫雨。

他表示，下周二南方水氣增多，東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲，午後有局部短暫陣雨。下周三另一波鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，林定宜指出，明、後天北部、東北部及東部轉涼，北部相較今天下降7、8度，桃竹苗以北約19至24度，中部21至28度，南部23至31度，東部21至24度。下周日東北季風減弱，溫度逐漸回升。

另外，他也說，馬祖下周一晚間至周二清晨有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）