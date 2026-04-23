全中運金門再傳捷報！金門高中盧羿霏高女5000公尺勇奪銅牌

▲金門高中盧羿霏高女5000公尺勇奪銅牌。（圖／金門縣政府教育處提供）

記者鄭逢時／金門報導

繼日前在高女組 3000 公尺項目以第四名作收後，金門高中田徑好手盧羿霏於今（23）日上午八時再度站上全國中等學校運動會的決賽起跑線。在強烈競爭壓力與體能雙重考驗下，她出戰「高女組田徑 5000 公尺決賽」，最終以 19 分 12 秒 40 的優異成績力克群雄，成功收穫一面全國銅牌，這不僅是她個人田徑生涯的重要里程碑，更為金門代表隊在今年的賽事中注入一劑強心針。

今日清晨的 5000 公尺對決，不僅是體力的較量，更是心理素質的拉鋸戰。面對來自全台各地的長跑強敵，盧羿霏展現出沉穩心態，在長達 12.5 圈的賽程中，始終保持精準且穩定的配速，展現出紮實的基礎訓練成果。特別是在賽程後半段，她憑藉著過人的意志力與韌性，成功在最後衝刺階段守住領先優勢，順利挺進全國前三名，站上極具指標性的領獎台。

這份亮眼佳績的背後，是盧羿霏本人經年累月的汗水，以及指導教練林偉倫、陳韻戎長期悉心栽培的結晶。兩位教練平時不僅針對體能與技術進行嚴謹的專項訓練，更在心理素質的強化上下足功夫。面對連日高強度的賽程，選手體能消耗極大，教練團透過專業引導，幫助盧羿霏在短時間內迅速調整心態，將前日差一點登上頒獎台的遺憾化作前進動力，最終成功突破自我。

盧羿霏的傑出表現，刷新了她在全中運賽場上的最佳紀錄，同時也印證了金門高中田徑隊在長跑領域的深厚實力。儘管金門在資源與訓練環境上與都會區有所差異，但盧羿霏與教練團隊憑藉著堅韌不拔的鬥志，攜手在全國最高等級的學生運動競技殿堂中，為家鄉金門爭取最高榮耀。這面銅牌象徵著金門長跑小將的崛起，也讓外界看見這顆長跑之星正以穩健的步伐，持續在田徑場上撰寫屬於金門子弟的榮耀篇章。