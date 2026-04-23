新左營站有針孔！偷拍9個月千人入鏡　高鐵40歲男員工到案

▲台鐵新左營站傳出男廁小便斗遭裝設針孔攝影機。（示意圖／資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄台鐵、高鐵共構的新左營站驚傳針孔偷拍案，40歲的鍾姓高鐵員工涉嫌在台鐵男廁小便斗裝設針孔攝影機，偷拍時間恐長達9個月以上，受害人數從數百人到上千人不等，消息曝光後引發外界譁然，橋頭地檢署今日傳喚鍾嫌到案，正在擴大釐清相關案情。

台鐵指出，去年12月16日下午4時40分，清潔人員在新左營站北側男廁打掃時，赫然發現小便斗上出現疑似針孔攝影機的裝置，當場嚇壞，立即通報站方並報警處理，全案交由鐵路警察深入偵辦。

檢警追查發現，涉案的鍾姓男子是高鐵員工，涉嫌自去年3月起就在台鐵廁所區域偷偷裝設攝影設備，長期偷拍如廁畫面，行徑相當惡劣。橋頭地檢署接獲通報後，火速指派檢察官指揮鐵路警察局高雄分局偵辦，並於今年4月14日發動搜索，查扣電腦與手機進行數位鑑識，避免不雅影像外流。

高鐵公司則急忙切割，強調此案為員工個人行為，且事發地點屬台鐵範圍，並非高鐵站內設施。公司也同步清查場站內更衣室與員工廁所，確認未發現異狀，並已配合警方調查，同時對涉案員工進行內部管控。

檢方指出，今日已傳喚鍾姓男子到案說明，並持續擴大清查被害人數與影像流向，案情仍待進一步釐清。

台鐵則強調，已要求清潔公司與站務人員加強巡檢機制，每週針對站內廁所進行反針孔檢查，防止類似事件再發生，確保旅客隱私安全。不過事件曝光後，仍讓不少民眾直呼「太可怕」，擔心自己早已成為鏡頭下的受害者。