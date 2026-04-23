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流浪狗「瘋咬40人」印度街頭失控狂奔！　傷患打狂犬病疫苗

▲▼流浪狗。（圖／VCG）

▲印度狂犬病疫情肆虐，經常發生野狗失控咬人事件。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

印度中央邦薩特納縣爆發離奇狗咬人事件，一隻棕色流浪犬在加赫拉納拉地區至醫院十字路口一帶瘋狂咬人，短時間內竟咬傷約40名民眾，目前所有傷患均已送往薩特納縣立醫院接受治療，並施打狂犬病疫苗預防感染。

根據《新德里電視台》報導，薩特納縣立醫院資深醫師沙拉德·杜貝（Sharad Dubey）表示，這條狗在事發路段連續攻擊路人，目前全部傷患均已獲得第一線緊急處置，院方也全面為傷患施打抗狂犬病疫苗。

其中一名傷患桑德拉爾·薩凱特（Sunderlal Saket）向媒體透露，他當時只是到醫院十字路口附近購買飲料，被這隻棕狗卻突然撲倒，並將他咬傷。他回憶道，「我拚命逃跑才保住了性命，之後牠又在我面前接連攻擊了8至10名路人。」

事實上，中央邦近期流浪狗傷人事件頻傳，此前印多爾縣曾發生類似的犬隻攻擊事件，當時也造成數人受傷。烏賈因縣3個月前也曾有一條流浪狗咬傷40多人，當局獲報後前往捕捉，沒想到犬隻卻在不久後死亡，並被證實感染狂犬病，引發民眾恐慌，許多已經接受過治療的民眾因為擔憂感染狂犬病，又再度返回醫院。

衛福部疾病管制署指出，印度喀拉拉州2025年報告33例狂犬病死亡病例，為近5年最高，此外，喀拉拉州近期流浪狗攻擊事件增加，光是2025年就發生30萬件流浪犬咬傷事件。

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