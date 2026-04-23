忘了求真民調的「假老二」？　國民黨引述數據稱鄭習會獲肯定

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選期間，藍白侯選人和侯友宜與柯文哲一度有意合作，最後卻分道揚鑣，當時藍營普遍認為求真民調做假民調，讓藍白合破局，意圖使侯友宜不當選。不過，國民黨主席鄭麗文結束鄭習會返台後，自豪訪陸成績斐然，國民黨今（23日）下午竟又引述過往施測「效度」飽受質疑的「求真民調」，表示有54.8%民眾認同「兩岸溝通交流」更勝依賴軍購、備戰對抗，認為是「這一次，為了和平站出來」。

民眾黨主席柯文哲在2024大選期間的民調費用高達1400多萬，其中有高達990.7萬是付給求真公司，提供做為內參民調參考，當時政界普遍認為，求真民調是最後藍白合破局因素之一，事後更證明當時「求真民調」所做的總統大選民調，最終與選舉結果存在顯著誤差，柯文哲確實為第三，成為民調「假老二」笑柄。

不過，國民黨今日下午卻引述「求真民調」指出，54.8%民眾認同「鄭麗文訪陸溝通交流」相較「依賴軍購、備戰與對抗」更能夠帶給台灣和平；52.4%民眾同意鄭團赴陸交流，是為台灣的安全與和平跨出避免戰爭的關鍵一步。

國民黨還引述求真民調稱，63.7%民眾支持「有能力的人就該去爭取和平」；60%民眾認為國台辦發布的「十項促進兩岸交流合作的政策措施」有益台灣基層農漁民。求真民調也指出，57.5%民眾滿意鄭麗文鄭習會表現；58.9%民眾同意「鄭做到了少數政治人物不敢做的事」；53.7%民眾認為鄭守住台灣對等尊嚴。

國民黨根據求真民調呼籲，民進黨應正視主流民意，不要一味攔阻福國利民政策的推動，台海局勢的緊張，只會不斷限縮人民的生存空間。