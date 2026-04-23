　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

忘了求真民調的「假老二」？　國民黨引述數據稱鄭習會獲肯定

▲▼國民黨主席鄭麗文中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選期間，藍白侯選人和侯友宜與柯文哲一度有意合作，最後卻分道揚鑣，當時藍營普遍認為求真民調做假民調，讓藍白合破局，意圖使侯友宜不當選。不過，國民黨主席鄭麗文結束鄭習會返台後，自豪訪陸成績斐然，國民黨今（23日）下午竟又引述過往施測「效度」飽受質疑的「求真民調」，表示有54.8%民眾認同「兩岸溝通交流」更勝依賴軍購、備戰對抗，認為是「這一次，為了和平站出來」。

民眾黨主席柯文哲在2024大選期間的民調費用高達1400多萬，其中有高達990.7萬是付給求真公司，提供做為內參民調參考，當時政界普遍認為，求真民調是最後藍白合破局因素之一，事後更證明當時「求真民調」所做的總統大選民調，最終與選舉結果存在顯著誤差，柯文哲確實為第三，成為民調「假老二」笑柄。

不過，國民黨今日下午卻引述「求真民調」指出，54.8%民眾認同「鄭麗文訪陸溝通交流」相較「依賴軍購、備戰與對抗」更能夠帶給台灣和平；52.4%民眾同意鄭團赴陸交流，是為台灣的安全與和平跨出避免戰爭的關鍵一步。

國民黨還引述求真民調稱，63.7%民眾支持「有能力的人就該去爭取和平」；60%民眾認為國台辦發布的「十項促進兩岸交流合作的政策措施」有益台灣基層農漁民。求真民調也指出，57.5%民眾滿意鄭麗文鄭習會表現；58.9%民眾同意「鄭做到了少數政治人物不敢做的事」；53.7%民眾認為鄭守住台灣對等尊嚴。

國民黨根據求真民調呼籲，民進黨應正視主流民意，不要一味攔阻福國利民政策的推動，台海局勢的緊張，只會不斷限縮人民的生存空間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股14檔「抓去關」新名單
存款200萬「卻0張股票」　OL急問：現場進場是大韭菜？
想學伊朗！印尼提議馬六甲海峽收費　星馬反對
36歲女警產後大出血亡！嬰缺氧腦受損　診所遺憾發聲
快訊／台股活水！主動式ETF規定大鬆綁
追白沙屯媽祖！走一半突倒地…51歲香燈腳「搶救8天亡」
寶佳子弟兵開出第一槍！新案登錄「每坪最多便宜10萬」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文認與谷立言會面談軍購　「發價書一到馬上處理不延宕」

徐瑞希提告確認黨員資格勝訴　民眾黨：難以理解、將研議提起上訴

出訪受阻！賴清德要朝野認清中國　鄭麗文：破口大罵有失風度

立院初審選罷法修正案！「受緩刑宣告者」可參選　詐欺犯不得參選

蕭景田喊「聽父母話」棄選彰化縣長　謝衣鳯強硬回擊：我是新女性

立院研究大樓跳電暗摸摸！助理「被迫數位遊牧」　也有人原地下班

蘇巧慧團隊以AI製作青年政見動畫　「四大支持」照顧新北青年

忘了求真民調的「假老二」？　國民黨引述數據稱鄭習會獲肯定

中國逼友邦「不給飛」賴清德訪非生變　AIT谷立言：威脅國際和平

荷蘭躍升台灣歐盟最大貿易夥伴　駐台代表：深化AI與半導體合作

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

鄭麗文認與谷立言會面談軍購　「發價書一到馬上處理不延宕」

徐瑞希提告確認黨員資格勝訴　民眾黨：難以理解、將研議提起上訴

出訪受阻！賴清德要朝野認清中國　鄭麗文：破口大罵有失風度

立院初審選罷法修正案！「受緩刑宣告者」可參選　詐欺犯不得參選

蕭景田喊「聽父母話」棄選彰化縣長　謝衣鳯強硬回擊：我是新女性

立院研究大樓跳電暗摸摸！助理「被迫數位遊牧」　也有人原地下班

蘇巧慧團隊以AI製作青年政見動畫　「四大支持」照顧新北青年

忘了求真民調的「假老二」？　國民黨引述數據稱鄭習會獲肯定

中國逼友邦「不給飛」賴清德訪非生變　AIT谷立言：威脅國際和平

荷蘭躍升台灣歐盟最大貿易夥伴　駐台代表：深化AI與半導體合作

第2家松屋x松乃家複合店落腳芝山　4/27改裝「5月下旬重新開幕」

達美全新「套房式商務艙」亮相！最快明年搭得到　還有自助點心吧

台股14檔「抓去關」新名單　散熱飆股健策、記憶體宇瞻入列

台東最美星空邁入第9年　8場音樂會+遍地星光計畫登場

張凌赫回來了！190cm「從背後環抱」王楚然　350部最新陸劇來襲

保險套恐漲！疾管署曝國內庫存可撐半年　新貨恐延後到貨

砸大錢卻遇「裝潢蟑螂」　建商靠規模經濟壓低裝修成本

炎亞綸罕見「發聲挺汪東城」：真的不容易！　爆男友也遭CP粉騷擾

台東地檢署反賄選再出擊　結合空中宣導強化識詐意識

父病辭職陷低谷　36歲的她靠再就業翻轉人生

【暫時控制】海豹部隊出動攔截！　美軍在印太登檢扣押伊朗油輪

政治熱門新聞

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

體恤小黃！中東戰事衝擊油價　行政院推計程車補貼每輛6000元

吳宗憲喜迎千金報喜　PO照喊「前世情人報到」藍委齊祝賀

首見！「雨刷」財產申報載明陸配妻子已跑路　名下多項名錶、珠寶

高德地圖藏隱憂？　王義川揭高雄測試結果：資安沒疑慮但還是別下載

台聯還在拚！黨主席確定連任　提名2戰將投入2026選戰

快訊／陳歐珀涉貪遭重判「火速退黨」　民進黨廉政會祭最重除名處分

開第一槍！江和樹表態挺盧秀燕選總統　「現在就是最好時間點」

高德地圖行動軌跡會回傳中國伺服器　資安署呼籲：在台灣不要用

震民調／不是盧秀燕！2028藍白合呼聲最高是他　韓國瑜也殺進榜單

里長競選形象照「露腹肌」爆紅！全場大歪樓

陸嗆不存在「中華民國總統」！鄭麗文喊和陸能興台　民進黨回應了

禁用高德地圖？謝寒冰：僅一招可解

網友連問「可以幫柯文哲辯護嗎？」　陳水扁親回：律師執照被吊銷了

更多熱門

相關新聞

預告繼續拖軍購？藍喊「川習會」後對台軍售會收回　民進黨回應了

預告繼續拖軍購？藍喊「川習會」後對台軍售會收回　民進黨回應了

延宕多次，立法院今（23日）下午將協商軍購特別條例草案，民進黨發言人林楚茵表示，面對中國的軍事恫嚇與國際打壓，台灣必須向國際展現堅定自我防衛決心，然而，國民黨對軍購案一再拖延，先拖過習鄭會，這次又想拖過川習會？請國民黨別再照中國給的劇本演出。

首見！「雨刷」財產申報載明陸配妻子已跑路　名下多項名錶、珠寶

首見！「雨刷」財產申報載明陸配妻子已跑路　名下多項名錶、珠寶

媒體人認綠營北市人選99.9％是沈伯洋　吳子嘉喊話李四川學這件事

媒體人認綠營北市人選99.9％是沈伯洋　吳子嘉喊話李四川學這件事

中共喊台灣沒總統　綠黨團要蔣萬安表態：你阿公阿祖不是總統？

中共喊台灣沒總統　綠黨團要蔣萬安表態：你阿公阿祖不是總統？

遠東化纖廠2025氣爆奪2命19傷　調查報告揪禍因：雙軌並行成黑數

遠東化纖廠2025氣爆奪2命19傷　調查報告揪禍因：雙軌並行成黑數

關鍵字：

國民黨求真民調鄭麗文柯文哲中共鄭習會習近平

讀者迴響

熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股創高又暴跌！網驚「原來是巴逆逆進場了」

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面