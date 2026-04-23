想仿效伊朗！印尼提議馬六甲海峽收費　星馬反對

▲印尼財政部長波巴亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼財政部長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）22日建議，印尼可仿效伊朗模式，考慮對通過馬六甲海峽的船隻收費。不過這個想法與新加坡、馬來西亞立場不同，兩國均表示，致力於依照國際法確保馬六甲海峽的航行自由與過境通行權。

印尼拋出馬六甲海峽收費構想 隨後撤回言論

自由今日大馬、雅加達環球報等報導，波巴亞在雅加達一場金融研討會上發言時提及，印尼或許可以仿效伊朗向通過荷莫茲海峽船隻收費的模式，對往來馬六甲海峽（Straits of Malacca）的船隻比照辦理。

波巴亞說，這符合印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）將印尼定位為全球貿易核心參與者的指示，「印尼並非邊緣國家，我們坐擁全球關鍵的貿易與能源航道，但通過馬六甲海峽的船隻卻無需付費」。

馬六甲海峽就位在印尼、馬來西亞及新加坡之間。波巴亞還說，若採取類似措施都需要與馬來西亞、新加坡等國家進行磋商，開玩笑稱「如果我們三國平分的話，金額應該很可觀吧？」

▲圖為貨櫃船進入新加坡海峽前往馬六甲海峽。（示意圖／路透）

不過波巴亞很快收回這一想法，稱印尼不會把國際航道商業化，馬六甲海峽是全球重要貿易能源通道，將其作為收入來源困難且不合適，即便理論上可行，但在法律、地緣政治、實際操作層面都存在限制。

波巴亞坦承，相關提議處於早期階段，考慮到取得沿海國家共識的複雜性以及全球航運業者的反彈，近期不太可能實施，「憑藉我們擁有的所有資源，我們不應該採取防守思維。我們需要開始以更積極進取的方式思考」。

馬、星反對收費 堅守航行自由

對於收費構想，馬來西亞與新加坡均持反對立場。兩國明確表示，將依照國際法，致力確保馬六甲海峽的航行自由與過境通行權。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）表示，馬六甲海峽及新加坡海峽通行權必須對所有使用者保持免費開放。

全球四成貿易過境 堪比荷莫茲

馬六甲海峽全長約900公里，是連接印度洋與太平洋的世界貿易要道，全球約40%貿易往來經由此處，包括大部分從中東運往中國、日本、南韓等亞洲經濟國家的石油貨運，堪比荷莫茲海峽、蘇伊士運河和巴拿馬運河。