全職媽媽10年後想回職場　投80間公司「僅獲10次面試機會」

▲原PO當全職媽媽10年了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名全職媽媽分享，已40多歲，當了10年全職媽媽後決定重返職場，5個月內投遞80家公司，只獲得10次面試機會，求職過程一度讓她相當低落。她坦言，過去多從事行政職位，加上職涯中斷多年，找工作並不容易，不過最後仍順利錄取外商公司，薪資也比過去更好，貼文曝光後掀起熱論。

女網友在Dcard發文，文組畢業，過去的工作經驗多半是行政職，婚後成為全職媽媽，本來想當米蟲一輩子，因為不想再看到孩子在母親節卡片上寫著「謝謝您辛苦做家事」，因此決定重回職場。她在5個月內投了80家公司，最後只有10家提供面試機會，「老實說真的很低落，很懷疑自我價值。」

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投80家公司僅獲10次面試 無聲卡接連打擊



她表示，期間不斷修改履歷、準備面試，但不是收到感謝信，就是沒有下文。最後一次面試時，她告訴自己「再試一次！」沒想到成功錄取了，而且薪資比過去更好，還是一直想去的外商公司，開心到當下放聲大哭。

這段經歷也讓她有感而發，提醒年輕女孩若想成為全職媽媽，應先想清楚可能面對的職涯中斷與年齡限制，若沒有特殊專長，更需要審慎評估。不過她也強調，並不後悔成為全職媽媽，因為陪伴孩子成長的10年對她而言同樣珍貴，人生本來就有不同取捨。

▲成功找到工作。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）



意外拿下夢想外商職缺



她也呼籲外界不要輕易對全職媽媽說「孩子大了就可以去找工作，反正白天沒事可以打工」，因為實際情況並沒有想像中容易，只會讓人感到無奈與受傷。

貼文曝光後，網友留言恭喜，祝福她未來工作順利，「我也是顧小孩離開職場9年，本來也以為工作不好找，其實不會，投十間約面試8間錄取了3間，薪水反而比以前多1萬，真的要相信自己」、「無論是繭居族還是全職家庭主婦，要跨出來都不容易」、「好棒，工作之後也要好好照顧自己喔」。