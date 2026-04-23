　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

住台灣多年！日本人列「8大後遺症」　被同化笑喊：回不去了

▲▼西門町,店面,空屋,倒店,逛街,人潮。（圖／記者項瀚攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者項瀚攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

住在台灣久了，生活習慣真的會被默默改變。一名住在台灣多年的日本人近日分享自己「搬到台灣的後遺症」，從飲食、衛生觀念到日常用語，全都和過去在日本時大不相同，像是變得討厭塑膠容器、習慣把蔬果洗很多次、天氣再熱也會喝常溫水，貼文曝光引發熱論。

部落客「Anna在日本長崎」表示，在Threads上看到移居台灣多年的日本人分享搬到台灣的後遺症，內容提到，住在台灣後，會開始「討厭塑膠容器」，也「不能用微波爐加熱塑膠或保鮮膜」，對飲食安全特別有感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只如此，生活中也多了不少台灣式習慣，像是「蔬菜、水果會洗很多次、洗得很乾淨」、「被蟲咬過的農產品反而覺得比較安全」、「農產品重點不是外表，而是味道和價格」。此外，在街頭看到「流浪狗在便利商店裡乘涼也不會覺得奇怪」，甚至看到「蟑螂會大搖大擺在路上走」，久了也慢慢習慣。

飲食、說話方式也被台人徹底影響

貼文也點出，住久了以後，就算天氣炎熱，「特別是給小孩也會喝常溫水」；如果小孩身體不舒服，也會下意識覺得「禁止吃冰的、甜的、油炸的」。在人際互動上，連原本較重禮節的日本人，也會被台灣日常感染，變成「就算是上司或客人也會說『掰掰』」。

另外，台灣人隨手買飲料的習慣，也深深影響不少移居者。原PO提到，住在台灣後常會「稍微口渴就會跑去飲料店」，不過有趣的是，大家想像中的珍珠奶茶反而不是最常喝，最愛的竟是「微糖冰紅茶」。

留言區掀共鳴　夾腳拖、綠油精也中了

該篇貼文的留言區，則有不少住在台灣的日本人加入分享，直呼這些改變真的超有感。有人說，自己已經很習慣「穿夾腳拖配羽絨外套」，還有人笑稱「下雨天因為會濕，反而穿夾腳拖」；也有人認證，「就算是老師或長輩也會直接說『掰掰』，這是真的」。

其他人則分享更多「台灣化」後遺症，像是「很常喝西瓜汁」、「聽不清楚就會說『蛤？』『啊？』」、「口袋衛生紙變成必備」、「原本只喝冰水，現在對常溫水或白開水也不排斥」。甚至連便當、外食與居家習慣都變了，有人說自己已經「對咖啡色系便當也不會抗拒了」，還有人習慣「沒有廚房的房子，95%都是外食或買現成的」。

原PO補充文化差異：在日本其實很不一樣

「Anna在日本長崎」則補充了幾個台日生活差異，她指出，在日本若聽不清楚回答「蛤？」其實算是有點不禮貌，對方甚至可能以為你在生氣；此外，日本餐廳大多提供冰開水，所以多數日本人平常習慣喝冰水，就算生理期來或感冒也一樣，但搬來台灣後開始接受常溫水、溫水，她認為這反而是很棒的改變。

她還提到，日本人多半沒有太強烈的「塑化劑可能致癌」觀念，因此不少日本食譜至今仍會寫「包保鮮膜進微波爐」，讓她看了很驚訝。至於洗菜洗肉、浴室廁所通風等習慣，也和台灣人很不一樣。她笑說，自己還是比較喜歡台灣這種會把門打開、保持通風的方式。整篇貼文也讓不少網友看完會心一笑，直呼住久了真的會被台灣徹底同化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股14檔「抓去關」新名單
存款200萬「卻0張股票」　OL急問：現場進場是大韭菜？
想學伊朗！印尼提議馬六甲海峽收費　星馬反對
36歲女警產後大出血亡！嬰缺氧腦受損　診所遺憾發聲
快訊／台股活水！主動式ETF規定大鬆綁
追白沙屯媽祖！走一半突倒地…51歲香燈腳「搶救8天亡」
寶佳子弟兵開出第一槍！新案登錄「每坪最多便宜10萬」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

惟覺老和尚圓寂10周年　中台世博館推仰懷宗範特展暨講座

拚2千萬名觀光客來台　賴正鎰再掌全國觀光旅館公會理事長

「不懷孕能住月子中心嗎？」過來人點頭　網反推住飯店：更爽

「飯店水龍頭一開就能喝？」日本人也不敢　一票苦主：拉了3天

遠離手搖飲陷阱！全糖珍奶等同吞下15顆方糖　醫曝健康飲3大招

入夜中部以北雨最大　明天轉涼全台濕答答

訪蘋果麵包創始店　2歲前住台中！太空人林琪兒：吃了才頭好壯壯

台鐵周末軌道切換「桃園=中壢慢行至6/7」　列車延誤3~5分鐘

29歲男比腕力上臂劇痛突沒力　肱骨「硬生生擰斷」螺旋性骨折

住台灣多年！日本人列「8大後遺症」　被同化笑喊：回不去了

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

惟覺老和尚圓寂10周年　中台世博館推仰懷宗範特展暨講座

拚2千萬名觀光客來台　賴正鎰再掌全國觀光旅館公會理事長

「不懷孕能住月子中心嗎？」過來人點頭　網反推住飯店：更爽

「飯店水龍頭一開就能喝？」日本人也不敢　一票苦主：拉了3天

遠離手搖飲陷阱！全糖珍奶等同吞下15顆方糖　醫曝健康飲3大招

入夜中部以北雨最大　明天轉涼全台濕答答

訪蘋果麵包創始店　2歲前住台中！太空人林琪兒：吃了才頭好壯壯

台鐵周末軌道切換「桃園=中壢慢行至6/7」　列車延誤3~5分鐘

29歲男比腕力上臂劇痛突沒力　肱骨「硬生生擰斷」螺旋性骨折

住台灣多年！日本人列「8大後遺症」　被同化笑喊：回不去了

第2家松屋x松乃家複合店落腳芝山　4/27改裝「5月下旬重新開幕」

達美全新「套房式商務艙」亮相！最快明年搭得到　還有自助點心吧

台股14檔「抓去關」新名單　散熱飆股健策、記憶體宇瞻入列

台東最美星空邁入第9年　8場音樂會+遍地星光計畫登場

張凌赫回來了！190cm「從背後環抱」王楚然　350部最新陸劇來襲

保險套恐漲！疾管署曝國內庫存可撐半年　新貨恐延後到貨

砸大錢卻遇「裝潢蟑螂」　建商靠規模經濟壓低裝修成本

炎亞綸罕見「發聲挺汪東城」：真的不容易！　爆男友也遭CP粉騷擾

台東地檢署反賄選再出擊　結合空中宣導強化識詐意識

父病辭職陷低谷　36歲的她靠再就業翻轉人生

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

生活熱門新聞

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

台股「半小時慘翻車」　一票上班族：太恐怖了

水果攤老闆一句「很多人不敢吃」全送她！ 大票推爆

日本人來台4年　逛賣場見「大腸束」驚呼回不去了

高鐵員工涉「新左營站小便斗裝針孔」　恐上千人遭偷拍

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

骰子不念「ㄕㄞˇ」 國小課本注音曝！家長傻眼

NONO喊「沒射精不算」！荒唐發言一次看

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

擬禁高德地圖！他實測喊「細節驚人」　網：用過回不去

更多熱門

相關新聞

5種想法會讓一個人越活越廢

5種想法會讓一個人越活越廢

一個人的人生際遇、或是以後可能變成什麼樣的人，有部分的原因除了個性之外，自己對於生活中領悟的想法，也可能改變自己的生活，人生的成功很少取決在一、兩次的機會，失敗也不會只在一次性的失誤，多半都是日積月累而成，每一次的選擇都可能影響一點點，然而幾種思維，卻可能讓人越活越廢。

別被目標綁架！歐美超夯「微健走」：5分鐘小確幸也能累積健康

別被目標綁架！歐美超夯「微健走」：5分鐘小確幸也能累積健康

「零成本變美」的6個日常微習慣

「零成本變美」的6個日常微習慣

日本男來台4年「吃飯1習慣」無法融入台灣：改不了

日本男來台4年「吃飯1習慣」無法融入台灣：改不了

不是鼎泰豐！日本人來台「超愛1連鎖店」

不是鼎泰豐！日本人來台「超愛1連鎖店」

關鍵字：

日本人台灣生活習慣飲食文化生活差異

讀者迴響

熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股創高又暴跌！網驚「原來是巴逆逆進場了」

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面