住台灣多年！日本人列「8大後遺症」　被同化笑喊：回不去了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者項瀚攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

住在台灣久了，生活習慣真的會被默默改變。一名住在台灣多年的日本人近日分享自己「搬到台灣的後遺症」，從飲食、衛生觀念到日常用語，全都和過去在日本時大不相同，像是變得討厭塑膠容器、習慣把蔬果洗很多次、天氣再熱也會喝常溫水，貼文曝光引發熱論。

部落客「Anna在日本長崎」表示，在Threads上看到移居台灣多年的日本人分享搬到台灣的後遺症，內容提到，住在台灣後，會開始「討厭塑膠容器」，也「不能用微波爐加熱塑膠或保鮮膜」，對飲食安全特別有感。

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不只如此，生活中也多了不少台灣式習慣，像是「蔬菜、水果會洗很多次、洗得很乾淨」、「被蟲咬過的農產品反而覺得比較安全」、「農產品重點不是外表，而是味道和價格」。此外，在街頭看到「流浪狗在便利商店裡乘涼也不會覺得奇怪」，甚至看到「蟑螂會大搖大擺在路上走」，久了也慢慢習慣。

飲食、說話方式也被台人徹底影響

貼文也點出，住久了以後，就算天氣炎熱，「特別是給小孩也會喝常溫水」；如果小孩身體不舒服，也會下意識覺得「禁止吃冰的、甜的、油炸的」。在人際互動上，連原本較重禮節的日本人，也會被台灣日常感染，變成「就算是上司或客人也會說『掰掰』」。

另外，台灣人隨手買飲料的習慣，也深深影響不少移居者。原PO提到，住在台灣後常會「稍微口渴就會跑去飲料店」，不過有趣的是，大家想像中的珍珠奶茶反而不是最常喝，最愛的竟是「微糖冰紅茶」。

留言區掀共鳴 夾腳拖、綠油精也中了

該篇貼文的留言區，則有不少住在台灣的日本人加入分享，直呼這些改變真的超有感。有人說，自己已經很習慣「穿夾腳拖配羽絨外套」，還有人笑稱「下雨天因為會濕，反而穿夾腳拖」；也有人認證，「就算是老師或長輩也會直接說『掰掰』，這是真的」。

其他人則分享更多「台灣化」後遺症，像是「很常喝西瓜汁」、「聽不清楚就會說『蛤？』『啊？』」、「口袋衛生紙變成必備」、「原本只喝冰水，現在對常溫水或白開水也不排斥」。甚至連便當、外食與居家習慣都變了，有人說自己已經「對咖啡色系便當也不會抗拒了」，還有人習慣「沒有廚房的房子，95%都是外食或買現成的」。

原PO補充文化差異：在日本其實很不一樣

「Anna在日本長崎」則補充了幾個台日生活差異，她指出，在日本若聽不清楚回答「蛤？」其實算是有點不禮貌，對方甚至可能以為你在生氣；此外，日本餐廳大多提供冰開水，所以多數日本人平常習慣喝冰水，就算生理期來或感冒也一樣，但搬來台灣後開始接受常溫水、溫水，她認為這反而是很棒的改變。

她還提到，日本人多半沒有太強烈的「塑化劑可能致癌」觀念，因此不少日本食譜至今仍會寫「包保鮮膜進微波爐」，讓她看了很驚訝。至於洗菜洗肉、浴室廁所通風等習慣，也和台灣人很不一樣。她笑說，自己還是比較喜歡台灣這種會把門打開、保持通風的方式。整篇貼文也讓不少網友看完會心一笑，直呼住久了真的會被台灣徹底同化。