金牛最愛深夜叫外送！平台找占星師解析：4星座想吃就點

▲foodpanda攜手星座專家小孟老師公開「外送占星學」。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

foodpanda攜手星座專家小孟老師公開「外送占星學」，透過年度消費數據輔以每月生日星座進行解讀，發現精打細算的「金牛座」奪下外送雙冠王，不漏接任何優惠，但也最容易在深夜破戒叫美食。此外，「行動派」包括牡羊、巨蟹、水瓶、雙魚，下單往往是想吃就叫。

▲小孟老師公開外送優惠不漏接、深夜破戒叫美食星座排行榜。

根據小孟老師觀察，在「外送優惠不漏接」的星座排行榜中，金牛座榮登第一，每一分錢都要花在刀口上；雙子座則憑藉著資訊接收速度快，可以在第一時間捕捉到最新折扣碼，排名第二；位居第三的天蠍座則是邏輯分析大師，擅用任何疊加優惠。

除了日常省錢的消費行為，在「深夜破戒叫美食」的星座排行榜中，金牛座再度奪冠。小孟老師表示：「金牛座對美食的感受力實在太強，白天忍得住，夜深之後那個想吃好東西的念頭會越來越大聲。」而天蠍座排名第二，夜晚偏好重口味熱食釋放壓力；雙魚座則穩居第三，當工作卡關或情緒低落時就會忍不住下單甜點安慰自己。

從foodpanda平台數據觀察每月生日星座的訂單也出現有趣現象，日式料理月成長1成、滷肉飯與甜點皆成長3成，恰好呼應金牛、天蠍與雙魚的深夜點餐偏好。

▲小孟老師進一步解析12星座的下單人格。

小孟老師也進一步解析12星座的「下單人格」，其中「行動派」包括牡羊、巨蟹、水瓶、雙魚，下單往往是想吃就叫；「享樂派」有金牛、天秤、獅子、雙子，叫外送不只是為了填飽肚子，而是為了讓這一餐更滿足；「目標派」的處女、摩羯、天蠍、射手，下單則通常都有明確目的。

▲Uber Eats攜手大甲鎮瀾宮推「聯名平安符」。（圖／Uber Eats提供，下同）

另一外送平台Uber Eats近日則公開大甲鎮瀾宮媽祖遶境期間的沿途熱門美食，由肉蛋土司奪冠，豆漿、小湯包也十分受歡迎。

業者表示，數據顯示大甲媽祖遶境期間，台中最熱門商家是「肉蛋中西式早餐店創始店」，其招牌「肉蛋土司」更是首選；第二名為「日正豆漿」，該店的「豆漿」最受歡迎；第三名是「饕之鄉李姐的店」的「小籠湯包」深受青睞，可以發現早餐、主食類餐點或輕食皆成為信眾與旅客在遶境過程中的重要補給。

此外，台中作為珍珠奶茶發源地，Uber Eats 統計去年台中最受歡迎的珍珠奶茶品牌前3名分別為「50嵐」、「八曜和茶」與「大茗本位製茶堂」。