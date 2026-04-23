腳痛到動不了！阿北椎間盤突出險癱　1招重新站起勇追大甲媽

▲吳先生半年前神經壓迫險癱，如今重拾行動力勇追媽祖。左起為高醫骨科部長周伯禧、院長室醫秘陳崇桓、個案吳先生、骨科醫師杜品毅。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

椎間盤突出常讓人痛不欲生，嚴重時甚至坐立難安，過去被視為「大刀」的脊椎手術，現已有更精準且傷口微小的治療方式。高雄一名61歲吳先生半年前因嚴重神經壓迫，嚴重時甚至腳掌抬不起來，經過微創手術後重拾行動力，近期還挑戰跟著大甲媽祖一同遶境。

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▲吳先生分享自己先前因為椎間盤突出，讓他痛到都無法行走。（圖／記者許宥孺翻攝）



嚴重神經壓迫引發「足下垂」險留永久損傷



61歲吳先生近半年左側臀腿劇烈疼痛，導致久站、久坐皆極度痛苦，甚至惡化至「腳掌抬不起來」，日常起居受限。起初他選擇在家休息，並服用止痛藥保守治療，但狀況不見改善，至高醫就診診斷，確診是「巨大游離型椎間盤突出合併足下垂」，神經壓迫達嚴重程度。

高醫指出，「游離型」椎間盤突出，是指碎裂的椎間盤組織脫離原本位置並移動，容易卡壓神經根，造成劇烈疼痛與功能退化，診斷不易，治療也更具挑戰性。因為神經組織一旦受損過久，有可能產生永久性損傷，錯過黃金治療期，後續即使手術也難以恢復完整功能。椎間盤突出合併足下垂是腰椎第4、5節嚴重壓迫神經根的徵兆，導致腳踝無法主動翹起，行走時腳尖易拖地。

1公分小傷口精準治療 術後3天出院



傳統脊椎融合手術傷口約10至15公分，且需置入骨釘固定，對肌肉組織破壞較大且恢復慢。 經評估後，高醫團隊採取「脊椎微創內視鏡手術（IELD）」治療，透過僅約1公分的微小傷口，在內視鏡影像輔助下精準移除病灶。

高醫骨科部周伯禧部長表示，傳統手術傷口大、需放置骨釘固定，對肌肉組織破壞較大且恢復慢，醫療團隊採用微創手術，僅1公分微小傷口進入病灶位置，移除游離的椎間盤組織，解除神經壓迫，術後住院天即出院。

▲高醫骨科部杜品毅主治醫師分享微創手術優勢。（圖／記者許宥孺翻攝）



高醫骨科部小兒暨脊椎骨科杜品毅主治醫師指出，吳先生於第四至第五腰椎位置出現巨大游離型椎間盤突出，已壓迫椎管直徑超過50%，屬於臨床上較具挑戰性的病例，尤其合併足下垂症狀，過去多被認為需接受較具侵入性的傳統手術，甚至進行融合手術。 隨著醫療技術、器械進步，大手術也有機會以微創方式完成。