　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

腳痛到動不了！阿北椎間盤突出險癱　1招重新站起勇追大甲媽

▲ 高醫骨科部「脊椎微創內視鏡」手術助病人重拾行動力、勇追媽祖。左起為骨科部周伯禧部長、院長室陳崇桓醫務秘書、個案吳先生、骨科杜品毅主治醫師。。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲吳先生半年前神經壓迫險癱，如今重拾行動力勇追媽祖。左起為高醫骨科部長周伯禧、院長室醫秘陳崇桓、個案吳先生、骨科醫師杜品毅。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

椎間盤突出常讓人痛不欲生，嚴重時甚至坐立難安，過去被視為「大刀」的脊椎手術，現已有更精準且傷口微小的治療方式。高雄一名61歲吳先生半年前因嚴重神經壓迫，嚴重時甚至腳掌抬不起來，經過微創手術後重拾行動力，近期還挑戰跟著大甲媽祖一同遶境。

▲▼高醫骨科部「脊椎微創內視鏡」手術。（圖／記者許宥孺翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳先生分享自己先前因為椎間盤突出，讓他痛到都無法行走。（圖／記者許宥孺翻攝）

嚴重神經壓迫引發「足下垂」險留永久損傷

61歲吳先生近半年左側臀腿劇烈疼痛，導致久站、久坐皆極度痛苦，甚至惡化至「腳掌抬不起來」，日常起居受限。起初他選擇在家休息，並服用止痛藥保守治療，但狀況不見改善，至高醫就診診斷，確診是「巨大游離型椎間盤突出合併足下垂」，神經壓迫達嚴重程度。

高醫指出，「游離型」椎間盤突出，是指碎裂的椎間盤組織脫離原本位置並移動，容易卡壓神經根，造成劇烈疼痛與功能退化，診斷不易，治療也更具挑戰性。因為神經組織一旦受損過久，有可能產生永久性損傷，錯過黃金治療期，後續即使手術也難以恢復完整功能。椎間盤突出合併足下垂是腰椎第4、5節嚴重壓迫神經根的徵兆，導致腳踝無法主動翹起，行走時腳尖易拖地。

1公分小傷口精準治療　術後3天出院

傳統脊椎融合手術傷口約10至15公分，且需置入骨釘固定，對肌肉組織破壞較大且恢復慢。 經評估後，高醫團隊採取「脊椎微創內視鏡手術（IELD）」治療，透過僅約1公分的微小傷口，在內視鏡影像輔助下精準移除病灶。

高醫骨科部周伯禧部長表示，傳統手術傷口大、需放置骨釘固定，對肌肉組織破壞較大且恢復慢，醫療團隊採用微創手術，僅1公分微小傷口進入病灶位置，移除游離的椎間盤組織，解除神經壓迫，術後住院天即出院。

▲ 高醫骨科部杜品毅主治醫師分享「脊椎微創內視鏡」手術的三大優勢為，傷口小(1cm)、出血量少(10ml)、術後恢復期短(2-4天)。。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高醫骨科部杜品毅主治醫師分享微創手術優勢。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫骨科部小兒暨脊椎骨科杜品毅主治醫師指出，吳先生於第四至第五腰椎位置出現巨大游離型椎間盤突出，已壓迫椎管直徑超過50%，屬於臨床上較具挑戰性的病例，尤其合併足下垂症狀，過去多被認為需接受較具侵入性的傳統手術，甚至進行融合手術。 隨著醫療技術、器械進步，大手術也有機會以微創方式完成。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／性侵殺害女大生　逃死定讞
上市櫃飆1.8兆天量！法人「資金太興奮」陷修正　反彈全看權值
快訊／為了湯圓暴怒打死妻！　鹿港里長判13年
泰國擬取消「36國家免簽待遇」　理由曝：外籍遊客亂象多
台南街頭強擄女學生！正義騎士救人...木棍都打斷了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

住台灣多年！日本人列「8大後遺症」　被同化笑喊：回不去了

高德地圖「紅燈倒數」超準　交通部駁資料外流：大數據推估的

全職媽媽10年後想回職場　投80間公司「僅獲10次面試機會」

腳痛到動不了！阿北椎間盤突出險癱　1招重新站起勇追大甲媽

能裝又耐操！他大推帶「國軍1物」飛日本　大票點頭：好用認證

鄭麗文喊「張凌赫來台」　文化部長：他一定愛上自由的台灣

男子搭北捷吸電子煙　她勸阻反遭「噴煙挑釁」超囂張！網喊提告

政院補助計程車每輛6千　工會估可撐2個月「盼再滾動檢討」

最近飛日本「瘋狂提早到」！一票人狂點頭：真的飆

3兄弟全確診腸病毒！家長顧到崩潰　台中推弱勢童免費打3劑疫苗

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

住台灣多年！日本人列「8大後遺症」　被同化笑喊：回不去了

高德地圖「紅燈倒數」超準　交通部駁資料外流：大數據推估的

全職媽媽10年後想回職場　投80間公司「僅獲10次面試機會」

腳痛到動不了！阿北椎間盤突出險癱　1招重新站起勇追大甲媽

能裝又耐操！他大推帶「國軍1物」飛日本　大票點頭：好用認證

鄭麗文喊「張凌赫來台」　文化部長：他一定愛上自由的台灣

男子搭北捷吸電子煙　她勸阻反遭「噴煙挑釁」超囂張！網喊提告

政院補助計程車每輛6千　工會估可撐2個月「盼再滾動檢討」

最近飛日本「瘋狂提早到」！一票人狂點頭：真的飆

3兄弟全確診腸病毒！家長顧到崩潰　台中推弱勢童免費打3劑疫苗

花蓮吉安鄉桶裝瓦斯補助開跑！每戶最高可領646元　申請至6月底

流浪狗「瘋咬40人」印度街頭失控狂奔！　傷患打狂犬病疫苗

快訊／中正二分局女警涉洩密！　檢調今發動搜索帶回約談

全中運金門再傳捷報！金門高中盧羿霏高女5000公尺勇奪銅牌

快訊／PO文退出民眾黨真的被除名　徐瑞希提告確認黨員資格勝訴

台中銀爆6內鬼勾結詐團洗錢36億！　公司：全力配合司法調查

住台灣多年！日本人列「8大後遺症」　被同化笑喊：回不去了

高德地圖「紅燈倒數」超準　交通部駁資料外流：大數據推估的

快訊／確定逃死！馬國女大生遭性侵殺害　兇手梁育誌判無期定讞

想跳槽？壽山黑猩猩「埋首苦讀」求職版　小朋友笑：找新工作嗎

【看我屁屁攻擊！】烏龜發現正面推不動棍子竟轉身改用屁股撞XD

生活熱門新聞

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

水果攤老闆一句「很多人不敢吃」全送她！ 大票推爆

日本人來台4年　逛賣場見「大腸束」驚呼回不去了

台股「半小時慘翻車」　一票上班族：太恐怖了

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

骰子不念「ㄕㄞˇ」 國小課本注音曝！家長傻眼

NONO喊「沒射精不算」！荒唐發言一次看

高鐵員工涉「新左營站小便斗裝針孔」　恐上千人遭偷拍

擬禁高德地圖！他實測喊「細節驚人」　網：用過回不去

更多熱門

相關新聞

巨大冠狀動脈廔管　大林慈濟團隊成功修復

巨大冠狀動脈廔管　大林慈濟團隊成功修復

一名51歲的蘇先生，長年深受心跳異常與心雜音困擾。十多年前健檢雖發現異常，卻始終未能根治，近年更出現體能下降的衰退感。日前經大林慈濟醫院小兒心臟科與心臟內科聯手診斷，確診為罕見的「巨大先天性冠狀動脈廔管合併大型血管瘤」。在醫療團隊精準施作心導管栓塞手術下，僅耗時兩小時便成功修復心臟「祕密通道」，讓病人重獲新生。

64歲男罹攝護腺癌「海神刀」挽救雄風

64歲男罹攝護腺癌「海神刀」挽救雄風

花蓮男頸椎骨化險癱瘓　分階段微創術重拾行動力

花蓮男頸椎骨化險癱瘓　分階段微創術重拾行動力

老菸槍喘到走不動！微創TAVI手術助回春20歲

老菸槍喘到走不動！微創TAVI手術助回春20歲

走路喘、疲倦無力當心二尖瓣逆流

走路喘、疲倦無力當心二尖瓣逆流

關鍵字：

椎間盤突出微創手術高醫足下垂脊椎神經壓迫高醫股ㄎㄜ

讀者迴響

熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

台股創高又暴跌！網驚「原來是巴逆逆進場了」

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面