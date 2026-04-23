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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男打110哭訴「太累撐不住想輕生」　接線員暖心對話6分鐘「接住了」

記者魏有德／綜合報導

湖南株洲一名22歲男子深夜撥打報警電話「110」，一開頭便哭著說，壓力過大「撐不住了」，還出現輕生念頭，說要朝著河裡走。此時，接線員警何俊霞一邊透過溫柔平靜的語氣安撫他，一邊敲打鍵盤聯絡線上員警，經過6分鐘的溝通對話，成功穩住男子情緒並透過現場警力平安將人帶回家人身邊。

▲湖南22歲男子打110哭訴欲輕生，接線員警暖心6分鐘對話接住對方。（圖／翻攝株洲公安）

▲湖南22歲男子打110哭訴欲輕生，接線員警暖心6分鐘對話接住對方。（圖／翻攝株洲公安，下同）

《光明網》報導，「我覺得好累……真的撐不住了，不知道跟誰說……。」2026年4月15日晚23時23分，窗外大雨傾盆，株洲市公安局110報警台鈴聲驟然響起，接警員何俊霞接起電話，聽筒裡傳來一個年輕男孩的啜泣聲，22歲的小欣（化名）聲音顫抖，夾雜著哭腔，情緒十分低落。

▲湖南22歲男子打110哭訴欲輕生，接線員警暖心6分鐘對話接住對方。（圖／翻攝株洲公安）

小欣在通話中提到，對生活壓力與矛盾感到無力，正獨自淋著大雨往河邊行走。此時，何俊霞刻意放慢語速，平靜地回應他說，「有什麼事情你跟我講一講……，想哭就哭吧，釋放一下壓力！」；「別去河邊了，現在外面很冷，淋了雨對身體不好，先找個可以躲雨的地方，在那裡等我們好嗎？」

何俊霞一邊傾聽小欣的哭訴，一邊敲打著鍵盤，透過系統迅速聯絡線上員警前往小欣位置救援，隨著雙方不斷對話，小欣情緒逐漸穩定並放棄輕生念頭，約6分鐘後，員警也抵達現場找到小欣，將其帶回派出所並通知家人接回。

▲湖南22歲男子打110哭訴欲輕生，接線員警暖心6分鐘對話接住對方。（圖／翻攝株洲公安）

何俊霞事後透露，和小欣通話期間得持續關注對方狀況，直到確認安全後才放下心，「他和我弟弟年紀差不多大，希望能和家人多多溝通，以後好好生活。」

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