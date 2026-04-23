29歲男比腕力上臂劇痛突沒力　肱骨「硬生生擰斷」螺旋性骨折

▲骨科醫師張家銘指出，比腕力骨折並非罕見，主要來自瞬間強大的扭轉力造成。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

29歲男子與朋友一時興起比腕力，沒想到在激烈對抗下，上臂突然劇痛、當場失去支撐力，就醫檢查為右上臂肱骨螺旋性骨折。花蓮慈濟醫院骨科醫師張家銘指出，比腕力骨折並非罕見，與一般跌倒或撞擊造成的骨折不同，主要來自瞬間強大的扭轉力，提醒民眾切勿逞強，以免樂極生悲。

張家銘醫師說明，腕力比賽時，雙方手臂呈交叉對抗，肩膀會產生內旋動作，前臂如同槓桿，力量集中於肱骨遠端，形成強烈的旋轉扭力，此時若力量超過骨頭強度負荷，便可能造成螺旋性骨折，這種骨折不是外力撞擊，而是因為扭轉造成骨頭就像被擰斷一樣。

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▲張家銘醫師說明，腕力比賽時，若力量超過骨頭強度負荷，便可能造成螺旋性骨折，就像被擰斷一樣。

醫師也特別提醒，肱骨附近有重要的橈神經通過，負責手腕與手指伸直功能。若骨折力量波及神經，可能導致「垂腕」等神經損傷，嚴重時甚至影響日常生活功能，所幸病人是單純的骨折，沒有影響到神經功能。

治療方面，醫療團隊採取手術方式，自後側切入，在避開神經的前提下進行骨折復位，並以鋼板固定，協助骨頭穩定癒合，經適當治療與復健，多數病人可恢復正常生活與活動能力。

▲醫療團隊自後側切入，在避開神經的前提下進行骨折復位，並以鋼板固定，協助骨頭穩定癒合。

張家銘醫師進一步指出，這類骨折常見於年輕族群，特別是手臂較長、四肢纖細、身材瘦高者。從力學角度來看，手臂越長，產生的力矩越大，在比腕力時更容易因瞬間內旋力量過強而導致骨折，且骨頭強度並非無限，即使年輕健康，若力量過大仍可能造成骨折。

針對預防，張醫師建議民眾進行腕力活動時應量力而為，避免過度用力或長時間僵持對抗，若在過程中出現劣勢，應讓身體順勢移動，減少手臂承受的扭轉壓力，而非硬撐到底。此外，平時可透過適當重量訓練與運動提升骨骼與肌肉強度，但仍需循序漸進，避免瞬間過大負荷。

張家銘醫師也提醒，若活動過程中出現劇烈疼痛、手臂變形或無法活動等情形，應儘速就醫檢查，把握治療時機。娛樂活動應以安全為前提，避免因一時逞強造成不必要的傷害。

